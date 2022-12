120 Kinder können sich auf Weihnachtsgeschenke im Borchener Warenkorb freuen

Von dieser Möglichkeit haben die Eltern aus 50 Familien für 120 Kinder Gebrauch gemacht. Diese Familien werden damit in die Lage versetzt, trotz knapper finanzieller eigener Möglichkeiten ihren Kindern das Weihnachtsfest mit neuen und wertvollen Geschenken zu verschönern.

Mit einbezogen in die diesjährige Aktion waren auch die Kinder der vom Warenkorb betreuten ukrainischen Flüchtlinge, wodurch sich die Zahl der geförderten Kinder in diesem Jahr um rund 20 Prozent gegenüber dem langjährigen Durchschnitt erhöht hat.

Alle Kinder erhalten kostenlos ausschließlich neue Geschenke. Um diese dem Alter entsprechend zur Verfügung stellen zu können, haben die Eltern mit der Antragstellung auch das Alter ihrer zu beschenkenden Kinder angegeben. Danach erhalten Kinder vor der Einschulung altersgemäßes Spielzeug, Kinder, die im nächsten Jahr eingeschult werden, ein solides Schuletui mit Füller und die Kinder bis zum zwölften Lebensjahr zur Stärkung ihrer Lesekompetenz entsprechend ihrem Alter Bücher.

Für die Teens und Teenies zwischen zwölf und 16 Jahren bestand in Abstimmung mit ihren Eltern eine Wahlmöglichkeit zwischen Büchern oder einem Gutschein für die Schwimmoper oder für Kinobesuche. Neu waren in diesem Jahr zudem Einkaufsgutscheine für den örtlichen Handel, da es in der Vergangenheit bei der Einlösung der bisherigen Sachgutscheine aufgrund von Sprachschwierigkeiten schon hier und da zu Problemen gekommen ist. Die Geschenke werden derzeit an die Eltern der Kinder ausgegeben.