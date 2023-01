17-jähriger Borchener im Auto eingeklemmt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße in Hamm ist am Mittwochmorgen ein Borchener (17) in seinem Wagen eingeklemmt worden und musste schwer verletzt von der Feuerwehr befreit werden. Das teilt die Polizei Hamm mit.

Demnach war der 17-Jährige in einem Mercedes auf der Werler Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Autobahnauffahrt zur A2 in den Gegenverkehr geriet. Der 35-jährige Fahrer des entgegenkommenden Lastwagens versuchte noch auszuweichen. Trotzdem kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Durch den Aufprall kam der Lastwagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in einem angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Der Mercedes-Fahrer aus Borchen, der nach Angaben der Polizei eine Sonderfahrerlaubnis hatte, wurde durch den Zusammenstoß in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär behandelt wird. Der Lkw-Fahrer aus Ahlen sowie zwei Beifahrer aus Hamm (50 / 32 Jahre) verletzten sich leicht.

Mercedes und Lkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt.