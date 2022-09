Konzert mit Dorfrockern als Ziel: 17-Jähriger kämpft sich zurück ins Leben

Borchen-Etteln

Beim Konzert der Dorfrocker in Borchen-Etteln brandet plötzlich Jubel auf. Viele Zuschauer haben Tränen in den Augen, als Jannik Salmen auf die Bühne geholt wird und mit der Band deren Hymne „Dorfkind“ singt. Es ist der Moment, der den 17-Jährigen nach Monaten in Krankenhaus und Reha zurück ins Leben katapultiert.

Von Sonja Möller