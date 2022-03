Im April vergangenen Jahres ist das neue Altenwerk eingeweiht und in Betrieb genommen worden. Bewohner wie Mitarbeiter sind ins neue Zuhause umgezogen und ein Teil der Räume steht seitdem leer.

Geht es nach dem Vorstand der Werkgemeinschaft, könnten hier bald Flüchtlinge aus der Ukraine zur Ruhe kommen und das Erlebte verarbeiten. Der Verein hat der Gemeinde Borchen angeboten, das ehemalige Altenwerk zur Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine zu nutzen, teilt der Vorstand mit.

Bereits ein paar Stunden später trafen sich Gerd Bögeholz, Peter Wendt, Stefan Rikus und Hartmut Oster aus Schloss Hamborn mit Bürgermeister Uwe Gockel und seinen Mitarbeitern Silke Hink und Thomas Finke, um die Räume in Augenschein zu nehmen. Verteilt auf zwei Etagen stehen voraussichtlich 37 Zimmer sowie weitere Sanitär- und Gemeinschaftsräume zur Verfügung, teilt die Gemeinde mit. Nach Angaben der Verwaltung sind bislang noch keine Geflüchteten aus dem Kriegsgebiet in Borchen angekommen und es steht auch noch nicht fest, wann welche oder wie viele in die Gemeinde kommen.

Inventar kann möglicherweise übernommen werden

In den kommenden Tagen soll mit der Herrichtung der Räumlichkeiten im ehemaligen Altenwerk begonnen werden. Ein Teil des Inventars kann dafür möglicherweise noch aus der Einrichtung übernommen werden. Fehlende Betten, Kühlschränke und Schränke will die Gemeinde Borchen unbürokratisch auffüllen.

„Damit kann ein Großteil der zu erwartenden Flüchtlinge adäquat untergebracht werden“, freut sich Bürgermeister Uwe Gockel. Damit müssten die Flüchtlinge nicht, wie in der vergangenen großen Flüchtlingswelle, in Notunterkünften in Gemeindehallen untergebracht werden.

Unter den Geflüchteten befänden sich zum größten Teil Frauen und Kinder, die im Altenwerk wesentlich mehr Privatsphäre hätten als in einer Notunterkunft, ist Gerd Bögeholz sicher. Er freut sich, dass die Rudolf-Steiner-Werkgemeinschaft mit der Zurverfügungstellung der Räume in der Ukrainekrise einen Beitrag leisten und Geflüchteten vorübergehend ein Zuhause bieten kann.

