A33 nach Unfall bei Borchen-Etteln gesperrt

Nach einem Unfall nahe der Anschlussstelle Borchen-Etteln ist die Autobahn 33 gesperrt worden. Ein Kleintransporter ist an einem Stauende unter einen LKW gefahren. Die Alarmierung erfolgte kurz nach 17 Uhr.

Kleintransporter fährt in Fahrtrichtung Brilon am Stauende unter LKW

Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Brilon. Da ein Rettungshubschrauber auf der Autobahn landen werde, so ein Polizeisprecher gegen 18.15 Uhr, werde die Autobahn dann auch in beide Richtungen voll gesperrt.

Weitere Informationen folgen.