Adventskalender will Vielfalt in Borchen zeigen

Ein Adventskalender soll die Vielfalt der Borchener Geschäfte und Dienstleister zeigen. Bis Weihnachten stellt dazu die Freie Wählergemeinschaft Borchen auf ihren Facebook- und Instagram-Seiten den Handel in den Vordergrund.

Am vergangenen Wochenende lockte der Adventsmarkt zahlreiche Besucher nach Borchen.

„Wir sind eine starke Kommune mit vielen Möglichkeiten. Wer die ein oder andere Geschenkidee sucht, kann in Borchen schnell fündig werden“, beschreibt Katrin Klugmann für die FWB. In Borchen gäbe es vieles zu entdecken, um anderen oder auch sich selbst eine Freude zu machen: „Es gibt hier zahlreiche Fachgeschäfte mit heimischen Produkten, Restaurants, Partyservices, Kosmetikstudios und auch Hofläden – viele Betriebe, die schon lange in Borchen beheimatet sind oder hier ihren Standort gefunden haben.“

Am 1. Dezember wird das erste Kläppchen geöffnet. Zu erraten gilt es dann, welcher Betrieb, Dienstleister oder welche Gastronomie abgebildet ist. Wer Lust hat teilzunehmen, schickt dann eine private Nachricht oder auch eine E-Mail. Ebenso ist es dieses Jahr auch möglich, jemand vorzuschlagen, der gewinnen soll. Wer den Preis dann bekommt, wird verlost.

Alle Preise werden von den Geschäften und Dienstleistern bereitgestellt. „Zur Weihnachtszeit wollen wir damit das Borchener Gewerbe herausstellen, das zur Attraktivität der Gemeinde beiträgt, hier Steuern zahlt und das auch vielfach die Vereine unterstützt“, nennt Katrin Klugmann das Ziel der Aktion.

Gewerbetreibende, die sich noch in den Adventskalender einbringen wollen, können dies noch per E-Mail an [email protected] tun.