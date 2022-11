Adventsmarkt Borchen ist eröffnet

Weihnachtsgesang und Glühweinduft am Mallinckrodthof

Borchen

Die Freude bei den Beteiligten und den Besuchern hätte kaum größer sein können, als am Freitagnachmittag der Bläserchor Nordborchen auf die große Bühne am Mallinckrodthof trat und damit zum offiziellen Auftakt des Borchener Adventsmarktes blies. Nachdem diese beliebte Veranstaltung in den vergangenen zwei Jahren pandemiebedingt ausfallen musste, war die Erleichterung groß, dass der Adventsmarkt wieder ohne Einschränkungen stattfinden kann.

Von Julia Pongratz