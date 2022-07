Von Pferden und der großen Liebe

„Schon in meiner Jugend habe ich angefangen zu schreiben und hatte immer den großen Traum vom eigenen Buch“, berichtet Tabea Kiefer: „Es haben mir aber lange die richtigen Werkzeuge gefehlt, um tatsächlich ein ganzes Buch zu schreiben, eine Geschichte richtig aufzubauen und den notwendigen Tiefgang in die Gefühlswelt der einzelnen Hauptpersonen zu bringen.“ Bis ihr die Idee zu ihrem jetzt veröffentlichten Roman gekommen ist, hatte sie bereits fünf oder sechs Buchideen gestartet. Da es aber mit einer guten Idee allein nicht getan ist, bildete sie sich parallel weiter, belegte verschiedene Kurse zum richtigen Schreiben und tauschte sich regelmäßig mit Gleichgesinnten aus. All das war für sie im Schreibprozess extrem wichtig, um sich bei Fragen und in der Schreibphase kritisches Feedback zu holen.

