Alfred Kansy regiert in Kirchborchen

Borchen-Kirchborchen

Das vergangene Wochenende stand in Kirchborchen ganz im Zeichen des Schützenwesens: Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft von 1868 holte am Freitag die Generalversammlung 2021 nach, richtete ihren Kommersabend aus und holte am Samstag ein letztes Mal Schützenkönig Hugo Kremer ab, um dann einen Nachfolger auszuschießen.