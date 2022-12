Alwines Frisurenstübchen in Nordborchen schließt nach 50 Jahren

Abschiedsfeier am 23. Dezember

Borchen-Nordborchen

Wenn Alwine Falkenrich Ende des Jahres ihren Friseursalon an der Mallinckrodtstraße in Borchen-Nordborchen für immer schließt, bekommt ein Gegenstand einen Ehrenplatz in ihrem Haus: Das hölzerne Friesierpferd, mit dem sie viele Erinnerungen verbindet.

Von Sonja Möller