Anbau der Kita in Borchen-Etteln ist fertig

„Diejenigen, die vor 50 Jahren diese Kita gegründet haben, hatten eine richtig gute Idee“, sagt Detlef Müller und blickt sich in dem neuen Anbau um. Der Geschäftsführer des Trägers Katholische Kindertageseinrichtungen Hochstift gem. GmbH kam zum Jubiläum. Und passend zur Feier des halben Jahrhunderts wurde der 1,1 Millionen Euro teure Anbau eingeweiht. Er schafft dringend benötigten Platz für die neue vierte Gruppe. Mit den neuen Kindern im „Eulenwald“ wächst die Kita damit im Jubiläumsjahr auf 74 Kinder. Sie werden derzeit von einem 14-köpfigen Team betreut.

Als die Kindertageseinrichtung vor 50 Jahren für nur 400.000 D-Mark erbaut und von Pfarrer Friedrich Strugholz in Etteln eingeweiht wurde, bot sie Platz für 90 Kinder in drei Gruppen. Betreut wurden sie von drei Erzieherinnen und einer Kinderpflegerin. „Damals waren die Kinder nicht so jung wie heute und sie sind auch nicht über Mittag geblieben“, erinnerte Detlef Müller. Und er erinnert auch an die Zeit, als die Zahl der Kinder zurück auf zwei Gruppen ging und der Träger zeitweilig nicht wusste, ob und wie es weitergeht.

Doch der Borchener Ortsteil entwickelte sich sehr gut, sodass jetzt sogar angebaut werden musste. Der Großteil wurde über Fördermittel des Landes beigesteuert. 50.000 Euro investierte die Gemeinde Borchen, und der Träger steuerte ein Drittel der Baukosten bei.

„Wir sind dankbar, dass wir mit den Kosten aber absolut im Rahmen geblieben sind“, bedankte sich Müller beim Architektenteam Magdalena Köhler und Alexander Otto aus Leiberg, die eine Punktlandung hingelegt hatten. In den Gruppenräumen verwirklichten sie viele gute Ideen. "Die Kinder haben die Räume sofort angenommen und freuen sich beispielsweise über die bodentiefen Fenster oder den in Form einer kleinen Tribüne gestalteten Schlafraum, der auch zum Spielen genutzt werden kann", teilt Kita-Leiterin Susanne Gieseke mit.

„Das hat das Kita-Team super gemeistert“, zollte Bürgermeister Uwe Gockel seinen Respekt: "Die Zeit des Umbaus auf dem durch die Höhenunterschiede schwierigen Gelände mit Zwischenlösung im Bürgerhaus war sicher anstrengend." Kindererziehung sei in erster Linie Elternsache, aber auch eine Aufgabe der Gesellschaft, deshalb habe sich die Gemeinde auch finanziell engagiert. Die Gemeinde schenkte der KiTa einen großen Baum für das neue Außengelände. Die Ortsgemeinschaft hatte alle Kinder zum Eis eingeladen.

Nach Musicalaufführung und Kasperletheater, Disco und Verschönerungstag war das ein besonderes Highlight in der Aktionswoche zum Jubiläum, als der Eiswagen vor der KiTa vorfuhr. „Vor zehn Jahren haben wir gegen die Schließung der Grundschule gekämpft, und jetzt erleben wir die Erweiterung der Kita“, freute sich Ortsvorsteher Ulrich Ahle über die Möglichkeit, dadurch Familien nicht nur im Ort zu behalten oder zurückzuholen, sondern auch, neue Familien zu gewinnen.

Viele Jahre lang habe sie Absagen bei den Neuanmeldungen erteilen müssen. Das sei in diesem Jahr endlich anders gewesen, freute sich Kita-Leiterin Susanne Gieseke über die Erweiterung. Mit dem Sommerende hätten 30 Kinder neu in die Einrichtung kommen können. Ende August zog die neue Gruppe nach nur elfmonatiger Bauzeit in die Räume, die nach einem Waldspaziergang „Eulenwald“ getauft wurden. „Der Eulenwald“ komplettiert jetzt neben „Froschteich“, „Fuchsbau“ und „Mäusenest“ die katholische Kita. Susanne Gieseke dankte dem Träger und der Gemeinde, aber besonders den Eltern, die in der Bauzeit vieles ausgehalten und mitgemacht hätten.