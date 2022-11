Auf alles vorbereitet: Vom Pflaster bis zum Notfall

„Es ist so toll mit was für einer Ernsthaftigkeit, Professionalität und einem Verantwortungsgefühl die Teenager bei der Sache sind. Die wollen unbedingt alles lernen und Menschen helfen“, sagt Michael Vollmer. Er ist Leiter in der Ausbildung der Malteser in Borchen und erzählt gerne von dem Projekt Schulsanitätsdienst. Die Malteser Borchen betreuen seit vielen Jahren den Schulsanitätsdienst am Goerdeler-Gymnasium in Paderborn und seit zwei Jahren sind sie im Schulsanitätsdienst der Gesamtschule Elsen aktiv.

Wie der Schulsanitätsdienst konkret abläuft, macht Volmert im Gespräch mit der Zeitung am Beispiel der Gesamtschule Elsen deutlich: Irgendwas gibt es auf dem Schulhof oder im Klassenzimmer immer zu tun - vom Pflaster kleben bis hin zur Ersten Hilfe. In all diesen Fällen sind die Schulsanitäter gefragt. Und die nähmen ihren Job sehr ernst und seien sich der Verantwortung bewusst, sagt Volmert. Schließlich mussten sie im Vorfeld auch einiges dafür tun, um sich so nennen zu dürfen. „Vor den Sommerferien fragen wir ab, wer Schulsanitäter werden möchte. Alle, die sich melden, müssen dann auch einen Erste-Hilfe-Kurs bei uns machen. In der Woche nach den Schulferien folgt dann eine einwöchige Zusatzausbildung bei den Maltesern“, so Volmert. In dieser Woche heißt es dann theoretisches Wissen pauken und bei den Praxisaufgaben gut aufpassen. Zum Schluss müssen die angehenden Schulsanitäter dann eine Prüfung ablegen – mit rund 40 Theoriefragen und Praxisaufgaben. So sind die Schulsanitäter auf alles vorbereitet. Von den Maltesern Borchen sind in der Praxiswoche ein bis drei Ausbilder aktiv im Einsatz. „Das macht auch wirklich Spaß“, sagt Volmert.

Alarm während der Schulstunde

Insgesamt 20 Schülerinnen und Schüler sind aktuell im Schulsanitätsdienst der Gesamtschule Elsen aktiv. Die Schülerinnen und Schüler übernehmen diese Aufgabe mit viel Einsatzbereitschaft, sowohl im laufenden Schulbetrieb als auch bei Sportfesten oder anderen Veranstaltungen. Alarmiert werden sie per Funkgerät. So kann es passieren, dass eine Schülerin oder ein Schüler schon mal schnell aus dem Unterricht herausrennen muss, um zu helfen. „Das ist natürlich kein Problem“, sagt Schulleiter Dr. Siegfried Martini, der froh ist, dass nach einem Jahr Coronapause die Ausbildung der Schulsanitäter wieder aufgenommen werden konnte. Dafür schlossen die Gesamtschule und Malteser eine Kooperationsvereinbarung ab.

Als Lehrer koordiniert Stefan Westhoff die Ausbildung. „Wir freuen uns sehr über das Engagement unserer Schülerinnen und Schüler. Ganz nebenbei gibt es für sie interessante Einblicke in Berufsbilder rund um den Rettungsdienst“, sagt Westhoff. Durch die Qualifizierung bietet sich den Schülerinnen und Schülern zusätzlich die Chance, in die ehrenamtlichen und auch hauptamtlichen Strukturen der Malteser reinzuschnuppern.

Regelmäßige Betreuung notwendig

Die Zuteilung von Schulen und den jeweiligen Maltesern läuft übrigens nicht nach Ortschaften bzw. Gliederungen ab, wie es bei den Maltesern heißt, sondern es werden individuelle Absprachen und Rücksprachen mit den anderen Gliederungen der Malteser gehalten. Denn so ein Projekt bindet Kapazitäten und es nicht mit einer Ausbildungswoche getan. Gerade die Nachbetreuung sei wichtig. So kommt es, dass die Gliederung Borchen zum Beispiel die Schulen in Elsen und Paderborn betreut. Grundsätzlich soll das Netzwerk ausgebaut werden und die Strukturen werden laufend professionalisiert.

Kontakt Foto: Grundsätzlich seien immer ehrenamtlich Helfer gesucht. Mehr Infos hierzu wie auch zu den Projekten erhalten Interessierte bei Michael Volmert. Er ist erreichbar unter der Telefonnummer: 05251 506866-0 oder per Mail: [email protected] ...

Das bedeutet die Malteser Borchen mit dem Leiter Ausbildung Michael Volmert wollen den Schulsanitätsdienst an der Gesamtschule Elsen und am Goerdeler-Gymnasium in Paderborn immer wieder verbessern. So sind regelmäßige AGs geplant und zum Teil schon umgesetzt, in denen sich die Schüler und Schülerinnen austauschen können, um zum Beispiel gemeinsam Fälle zu besprechen und sich gemeinsam stetig weiterzubilden. Das Engagement einer Vielzahl motivierter, ehrenamtlicher Erste-Hilfe Ausbilder macht es Volmert von den Maltesern Borchen möglich, diese Ausbildung anzubieten und das Thema Medizin an die Schule zu bringen.

Volmert findet das Thema Medizin und lernen richtig zu helfen und Erste Hilfe zu leisten gerade in Schulen und Kindergärten sehr wichtig. In Zukunft plant er mit dem Projekt „Abenteuer Helfen“ an kleinere Kinder heranzutreten. „Je früher Kinder den Umgang zum Beispiel mit Notfallsituationen, desto besser können sie handeln. Da können wir uns von den skandinavischen Nachbarn etwas abschauen. Das schult nicht nur Kinder und deren Verantwortungsgefühl, es hilft auch der Gesellschaft insgesamt Das belegen auch Studien“, sagt Volmert.