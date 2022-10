Aufnahmestopp beim Borchener Warenkorb

Zu wenig Ehrenamtliche, immer mehr Kunden bei immer weniger Ware, die ausgegeben werden kann. Die Initiative Borchener für Borchener, die den Warenkorb betreibt, musste reagieren: „Erstmal gilt der Aufnahmestopp nur bis November“, berichtet Kornelia Wegener. Die stellvertretende Vorsitzende der Initiative hilft selbst regelmäßig bei der Aufbereitung der Ware und der Ausgabe an die Kunden. Zusammen mit Anni Menke (81) und Ines Altenbernd (57) bildet die 57-Jährige ein eingeschworenes Team. Wenn das Trio Waren sortiert und vorbereitet, sitzt jeder Handgriff.

Ausgabetage sind immer dienstags und freitags. Ware abgeholt wird montags, mittwochs, donnerstags und samstags. Die Lebensmittel, die kurz vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums sind, holen die Fahrer in Kisten bei den Lebensmittelmärkten und Bäckereien ab. Am Mallinckrodthof reicht Johannes Dunschen an diesem Tag eine Kiste Brötchen durch das Fenster in den Verkaufsraum im Untergeschoss. Hier nimmt Detlef Gottwald sie an und stapelt sie auf. Die drei Frauen schnappen sich dann Kiste für Kiste, sortieren sie aus und befüllen die Regale.

Dabei gilt: „Was wir selbst nicht mehr essen würden, kommt weg. Ohne Wenn und Aber“, sagt Anni Menke. Obst kommt in ein Regal, kleine Obststücke werden in Tüten verpackt. Auf einem Regal stehen haltbare Lebensmittel. Was gekühlt werden muss, kommt in einen der vier großen Kühlschränke. „Wir verstehen uns untereinander richtig gut. Auch in stressigen Situationen arbeiten wir super im Team zusammen und unterstützen uns“, beschreibt Kornelia Wegener, was das Besondere ist: „Das Miteinander ist uns wichtig und wird gepflegt.“

Die Frauen sind ein eingespieltes Team. Da sitzt jeder Handgriff. Und währenddessen wird über dies und das und jenes geklönt. Wenn sie bei einem Produkt unsicher sind, ob es noch zum Verzehr geeignet ist, tauschen sie sich untereinander aus – und lernen immer wieder Neues dazu. Ines Altenbernd: „Es kommen immer wieder Produkte, die wir nicht kennen. Das ist dann auch neu für uns.“ Zum Beispiel eine Kräuter-Würzpaste in der Tube. Zum Abschluss werden die Kisten mit Backwaren sortiert. Brötchen werden abgepackt in eine Tüte gesteckt. Brot kommt sortiert nach Sorte ins Regal. So ist am Ausgabetag alles griffbereit.

Mit dem Auto des Borchener Warenkorbs holen Johannes Dunschen (rechts) und Detlef Gottwald die Waren ab. Foto: Oliver Schwabe

Die Koordination der 80 freiwilligen Helfer wirkt wie ein Full-Time-Job, den Johannes Wibbe übernimmt. Er hat Listen mit allen 80 Helfern und stellt die Teams so zusammen, dass jeder Tag abgedeckt ist. Gar nicht so einfach, besonders wenn plötzlich jemand ausfällt oder aufhört und Ersatz hermuss. Ein Team Helfer, das von Anfang an dabei war, hat jetzt aus Altersgründen aufgehört. Das reißt eine Lücke. „Wir suchen dringend freiwillige Helfern, die mit anpacken. Egal ob als Fahrer, bei der Aufbereitung oder der Ausgabe. Wir brauchen eigentlich alles“, sagt Kornelia Wegener.

Johannes Wibbe übernimmt die Koordination der 80 Helfer, so dass jeder Tag besetzt ist. Foto: Oliver Schwabe

Wer einfach mal reinschnuppern möchte, ob das Engagement etwas für ihn ist, kann sich an Johannes Wibbe, Telefon 0172/5205070, Kornelia Wegener, Telefon 0170/4055151, oder Elisabeth Rüsing, Telefon 0176/78029045 wenden.

An der Kapazitätsgrenze

Am Ausgabetag teilt sich das Team auf: Einer sitzt im Vorraum, kontrolliert die Warenkorb-Ausweise, hakt die Namen in einer Liste ab und kassiert 1 Euro pro Kunde. Die restlichen Teammitglieder bedienen an der Ausgabe. „Wir gehen sehr respektvoll mit unseren Kunden um. Das ist uns wichtig“, sagt Anni Menke. Und Ines Altenbernd fügt an: „Wir packen keine fertigen Kisten, sondern fragen die Kunden, was sie brauchen. So bekommen sie nur das, was sie auch mögen. Und manchmal leisten wir auch Überzeugungsarbeit.“ Zum Beispiel standen viele anfangs vegetarischen Produkten wie Aufschnitt skeptisch gegenüber, weil sie nicht wussten, was genau das ist.

Seit einigen Wochen sind die Regale im Mallinckrodthof allerdings immer leerer. „Wir bekommen weniger Ware, vor allem Obst und Gemüse“, berichtet Wegener. Gleichzeitig steigt die Zahl derer, die den Warenkorb nutzen dürfen, kontinuierlich an. „Durch den Ukraine-Krieg hat sich die Situation nochmal weiter zugespitzt“, berichtet sie. Jetzt gilt erstmal ein Aufnahmestopp. Letztendlich blieb der Initiative Borchener für Borchener nichts anderes übrig. Derzeit gibt es 230 Ausweise, die die Initiative ausgestellt hat. Dahinter verbergen sich 340 Erwachsene und 220 Kinder, die versorgt werden.

„Wir sind an der Kapazitätsgrenze. Und der Bedarf ist noch viel höher“, sagt Kornelia Wegener. Seit 14 Jahren ist sie jetzt dabei. „Eigentlich erschreckend, dass es schon so lange ist. Und dass es uns überhaupt geben muss“, sagt sie. Und trotzdem ist sie froh, dass es dieses Angebot gibt: „Die Dankbarkeit in den Augen unserer Kunden zu sehen, wenn sie mit ihrer Tüte gehen, erfüllt mich mit einem großen Glücksgefühl. Dass wir Menschen wirklich helfen können, das ist das Positive.“