Kalender zeigt Motive aus Lieblingsgärten in Borchen

„Aus Lieblingsgärten in Borchen“ heißt das neue Kalender-Projekt des Hobbyfotografen Reinhard Menne aus Borchen. Schon zum dritten Mal hatte Menne Mitglieder der Borchener Facebookgruppe aufgefordert, mitzumachen. Insgesamt 16 Familien waren am aktuellen Bürgerprojekt beteiligt. Alle Fotos stammen aus Privatgärten in Nordborchen, Kirchborchen, Alfen, Dörenhagen und Etteln.

Das Ergebnis wird vom 25. bis 27. November auf dem Adventsmarkt am Mallinckrodthof in Nordborchen vorgestellt und angeboten. Der neue Kalender ist dann beim Fotografen selbst, in den Dorfläden in Etteln und Dörenhagen sowie bei Nicolibri in Nordborchen käuflich zu erwerben.

Schaut man sich die einzelnen Kalenderblätter an, ist leicht zu erkennen, wie sich Gärten im Jahresverlauf verändern und wie vielfältig Borchener Gärten sind. Von Eisblumen am Gartengewächshaus und schneebedeckten Sträuchern über Frühlingsprimeln oder markante Baumrinde vom Mammutbaum, Sonnendurchflutete Iris im Vorgarten, Blumenwiesen und Bienenstöcke sowie ein „echter Bauerngarten“ in Etteln. Durchblicke zu den ortstypischen Kopfweiden sind genau so dabei wie eine weihnachtlich geschmückte Tanne im Mallinckrodtpark.

Auch in diesem Jahr sei es wieder schwierig gewesen, aus 600 gemachten Fotos die richtigen auszusuchen. Von vielen Gärten war Menne so beeindruckt, dass er diese „Gartenreise in Borchen“ jedes Jahr von neuem machen könnte. Sein Dank gilt allen Familien, die sich an diesem Projekt beteiligten.

Der Kalender erscheint im Din-A3- und Din-A2-Format. Ein weiterer Din-A2-Renardum-Kalender erscheint ebenfalls: „Mohn in Westfalen 2023“: Hier zeigt Menne einen Teil seiner Mohnbilder, die im Jahr 2021 und 2022 im Kreis Soest und am „WantünsHof“ in Lichtenau-Atteln entstanden sind. Mehr Fotos gibt es auf der Homepage des Fotografen unter www.renardum.com.