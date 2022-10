Autos stoßen auf der A33 bei Borchen-Etteln zusammen

An einem Unfall auf der Autobahn A33 zwischen der Anschlussstelle Etteln und dem Kreuz Wünnenberg-Haaren waren am Mittwoch drei Autos beteiligt. Fünf Personen wurden zur weiteren Kontrolle ins Krankenhaus transportiert.

Der Löschzug Etteln wurden zusammen mit dem Rettungsdienst um 14.30 Uhr alarmiert. Bei einem Spurwechsel eines Autos stieß dieser mit zwei anderen Wagen zusammen“, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Insgesamt waren sechs Personen von dem Unfall in Fahrtrichtung Brilon betroffen, sie „blieben aber zum Glück augenscheinlich unverletzt“.

Der Löschzug Etteln sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und unterstützte den Rettungsdienst und das Abschleppunternehmen. Nach gut einer Stunde wurde der Einsatz beendet.

Die Feuerwehr weist in dem Zusammenhang nochmals dringend auf das Bilden einer Rettungsgasse hin: „Nutzt den Platz, der da ist, aus und befahrt auch den Seitenstreifen. So helft ihr nicht nur uns, sondern auch den Menschen, die in Not geraten sind.“