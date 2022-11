Käserei Bio-Manufaktur Schloss Hamborn in Borchen erhält den Deutschen Käsepreis

„Käseharfe in Gold“ für den Brie – Innovationspreis für den Farmhouse Cheddar

Borchen

Der Käserei Bio-Manufaktur Schloss Hamborn in Borchen ist während des Martinsmarktes vor dem Hofladen Natura der Deutsche Käsepreis 2022/2023 verliehen worden. Mit Platz eins in der Kategorie „Käse“ und damit mit der „Käseharfe in Gold“ wurde der Brie bewertet, der damit seine Erfolgsserie fortsetzt – bereits 2016 und 2017 wurde er mit der Auszeichnung „cum laude“ dekoriert.