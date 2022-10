Bissiger Blick hinter die Kulissen der Kunstwelt

Die Freunde und Förderer der Kabarettkultur freuen sich auf Jakob Schwerdtfeger, der am Sonntag, 23. Oktober, um 11 Uhr im Mallinckrodthof in Borchen auftritt. Mit dabei hat er sein Programm „Ein Bild für die Götter“.

Jakob Schwerdtfeger am 23. Oktober in Borchen

Was hat Hot-Dog-Wettessen mit Kunst zu tun? Wie viel Rosé muss ich trinken, um in Kunstkreisen nicht aufzufallen? Und warum haut man sich bei Männer-Umarmungen immer auf den Rücken, als wäre der andere eine Piñata (bunt gestaltete Figur)? Antworten auf diese und viele andere Fragen hat Kunsthistoriker und Battle-Rapper Jakob Schwerdtfeger. Dessen Berufskombination ist genauso ungewöhnlich wie auch seine Perspektive auf die Kunst.

Jakob Schwerdtfeger hat lange im Städel Museum in Frankfurt gearbeitet und steht seit acht Jahren auf Bühnen. Humorvoll, selbstironisch und bissig blickt er hinter die Kulissen der Kunstwelt und erzählt von riskanten Aprilscherzen mit millionenschweren Werken.

Geprägt von Hochkultur und Hip-Hop spielt sein Leben zwischen Ausstellungseröffnung und Hahnenkampf. Seine Themen reichen von Schach bis Schwimmbadpommes, von Barock bis Bushido. Stets den Schnösel auf der Schulter und den Schalk im Nacken. Ach ja, und er verrät in dieser Show das todsichere Rezept zu unermesslichem Reichtum. Sollte man gesehen haben, denn Jakob Schwerdtfeger auf der Bühne ist: Ein Bild für die Götter.

Jakob Schwerdtfeger ist zu sehen und vor allem auch zu hören am Sonntag, 23. Oktober, um 11 Uhr im Mallinckrodthof in Borchen. Karten können unter Telefon 05251/391348 oder per E-Mail an [email protected] erworbenen werden. Auch die Tageskasse ist geöffnet.