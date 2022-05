Bläserchor Nordborchen: Norman Frücht löst Diana Meyer ab

Der Bläserchor Nordborchen hat während der Corona-Pandemie auf viele Aspekte des Vereinslebens verzichtet. Dazu gehörten auch die Ehrungen der Mitglieder, die dem Verein schon seit Jahrzehnten die Treue halten. Dies holte der Vorsitzende Johannes Schäfers jetzt bei der Jahreshauptversammlung im Begegnungszentrum Jung trifft Alt Mallinck­rodthof nach. Zudem standen Wahlen an.

Der Vorstand berichtete über die vergangenen zwei Jahre und erinnerte an die –überschaubare Anzahl – musikalischen Ereignisse. „Aufgrund der Pandemie sind viele Auftritte und Proben weggefallen“, sagte Schäfers. Dennoch gab es einige Höhepunkte wie die Outdoorproben an verschiedenen Standorten im Ort oder die Veranstaltungen der Dalbker Schützen.

Es standen Wahlen im geschäftsführenden und erweiterten Vorstand an. Dabei gab es einige Veränderungen: Norman Frücht löst die bisherige Schriftführerin Diana Meyer ab, die sich schon in der Vergangenheit für den Verein auf diversen Positionen in der Vorstandsebene engagiert hatte.

Die Position des zweiten Jugendwarts wird in Zukunft von Lars Klocke übernommen. Er tritt in die Fußstapfen von Henry Lausen. Der Verein bedankt sich bei beiden für ihr Engagement und freut sich über die weitere musikalische Unterstützung.

„Ein weiteres Dankeschön gilt unseren langjährigen, aktiven Mitgliedern, die den Verein mittragen und prägen“, sagte der Vorsitzende, der die Jubilare mit Ehrennadel und einer Urkunde auszeichnete. Seit 20 Jahren aktives Mitglied im Bläserchor sind Simone Flick und Klaus-Peter Flick. Seit zehn Jahren musizieren Lars Klocke und Nicklas Lück­ehe mit. Erstmals ehrte Johannes Schäfers auch passive Mitglieder für ihre Vereinstreue. So erhielt Bodo Kaiser für 30 Jahre Mitgliedschaft eine Urkunde.

Der Bläserchor Nordborchen freute sich auch über seine neuen Mitglieder: Mit Mattis Drüke und René Brand wollen zwei weitere motivierte Musiker aktiv unterstützen. In den vergangenen Jahren gab es auch einen deutlichen Zuwachs im Bereich der passiven Abteilung.

Mit Abstand am meisten neue passive Mitglieder sind im vergangenen Jahr bei der Schützengesellschaft Dalbke und Umgebung zum Verein hinzugestoßen. „Ein Zeichen für die besondere Freundschaft zwischen unseren beiden Vereinen“, sagte Schäfers.

Durch die Corona-Pandemie musste der Verein auf vieles verzichten. So sind in den vergangenen zwei Jahren auch die Jubiläen der passiven Mitglieder ausgefallen. Dies wurde bei der Versammlung nachgeholt. Drei Jubilare folgten der persönlichen Einladung des Vorstandes und bekamen ein Präsent überreicht, während die Versammlung sie hochleben ließ.

Auch die pandemiebedingt ausgefallenen Veranstaltungen, bei denen der Bläserchor Nordborchen eigentlich gerne gespielt hätte, laufen jetzt langsam wieder an. Der Terminkalender zeigt bereits einige anstehende Auftritte wie das Vogelschießen in Nordborchen und das Schützenfest in Kirchborchen.