Borchen deckt den Tisch für Senioren 

Es ist ein neues Angebot in Borchen, mit dem die Gemeinde Bürger und vor allem Senioren zusammenbringen möchte. Als eine von aktuell zehn Kommunen in Deutschland hat sich Borchen dem Projekt Nachbarschaftstische angeschlossen. Die Idee dahinter ist, dass Menschen einander bei Mahlzeiten Gesellschaft leisten, miteinander Zeit verbringen, für Sicherheit im Alltag sorgen. Nun sucht die Gemeinde Teilnehmer und lädt zu einer Infoveranstaltung für Mittwoch, 15. März, ein.

Gemeinde nimmt am bundesweiten Projekt Nachbarschaftstische teil

Wollen Borchener und viele Senioren zusammenbringen: Für die Teilnahme am bundesweiten Projekt Nachbarschaftstische werben Bürgermeister Uwe Gockel und die Seniorenbeauftragte Simone Rennkamp-Ernst.

Das Motto für Borchen stellt Simone Rennkamp-Ernst, Seniorenbeauftragte der Gemeinde Borchen, vor: „Gemeinsam schmeckt's am besten.“ Das bundesweite Projekt bietet die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen an. Sie ist eingebettet in „Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung“ der Bundesregierung. Eine Förderung gibt es durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.