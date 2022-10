Borchen hilft Bürgern Strom sparen

100 Euro Zuschuss für jedes Stecker-Solar-Gerät – Anträge an die Klimaschutzmanagerin

Borchen

Viele Menschen fahren derzeit nicht in den Urlaub, weil sie nicht wissen, in welcher Höhe Energiekosten auf sie zukommen. Die Gemeinde Borchen hat ein Programm aufgelegt, sogenannte Stecker-Solar-Geräte zu fördern, um Bürger in Sachen Energiekosten zu entlasten. Wer sich ein solches Gerät anschafft, erhält pauschal 100 Euro – und das kann sich durchaus rechnen.

Von Per Lütje