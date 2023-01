Borchen trauert um Christoph Rothmann

Christoph Rothmann engagierte sich seit mehr als 45 Jahren in herausragender Weise ehrenamtlich als auch beruflich innerhalb der Gemeinde Borchen sowie kreis- und westfalenweit für die Belange des Sports.

Sein Name wird immer mit der Schule an der Altenau (ehemals Altenauschule) in Verbindung stehen. Viele Jahre hat er deren Entwicklung entscheidend beeinflusst und später auch als Schulleiter richtungsweisend gestaltet. Nach Studium und Vorbereitungsdienst trat er 1972 seinen Dienst an der damaligen Hauptschule an und übernahm 2003 das Amt des stellvertretenden Schulleiters. Ein Jahr später wurde er Nachfolger des langjährigen Schulleiters Günter Vonde.

Er hatte vielfältige Herausforderungen in seinem neuen Amt zu meistern. Die Entwicklung der Altenauschule als Haupt- und Realschule im organisatorischen Verbund – bereits angestoßen von seinem Vorgänger – trieb er erfolgreich voran. Als sich abzeichnete, dass die neue Schulform der Sekundarschule landesweit ein wichtiger Baustein unter den weiterführenden Schulen werden würde, stellte sich Rothmann mit großer Energie und Zuversicht diesen herausfordernden Umbrüchen.

Pädagoge mit Leib und Seele

Christoph Rothmann war Pädagoge mit Leib und Seele, der sich stets mit großem Engagement für seine Schülerinnen und Schüler, aber auch für sein Kollegium eingesetzt hat. Egal ob Fragen, Wünsche oder Anregungen, für seine Lehrerinnen und Lehrer hatte er immer ein offenes Ohr. Mathematik, Physik und Sport waren Christoph Rothmanns Fächer, wobei insbesondere dem Schulsport seine ganz große Leidenschaft galt. Auch hier war es für ihn wichtig, die Talente seiner Schülerinnen und Schüler zu fördern, sie voranzubringen und ihnen so zu einem persönlichen Erfolg zu verhelfen.

1975 gehörte Christoph Rothmann zu den Initiatoren, die in Borchen einen vereinsübergreifenden Sportverband gründeten. Hier übernahm er Vorstandsaufgaben. Sein Maßstab war stets der faire Umgang zwischen allen Sportlern und Nichtsportlern in der Gemeinde. In seiner unkomplizierten Art sorgte er mit neuen Ideen dafür, dass manchmal ausweglos scheinende Probleme dennoch gelöst werden.

Sportabzeichen lag ihm am Herzen

Das Sportabzeichen war von der ersten Stunde an Christoph Rothmanns Herzensanliegen. Von 1975 an nahm er zunächst an der Altenauschule und der Grundschule Kirchborchen die ersten Schülerabzeichen ab. 1977 wurden erstmals Erwachsene für das Sportabzeichen ausgezeichnet. Die Zahl der pro Jahr abgegebenen Sportabzeichen lag zuletzt bei mehr als 1000, wobei Kinder und Jugendliche den größten Anteil ablegen.

„Unter anderem seinem Engagement ist es zu verdanken, dass Borchen seit Jahren im Kreis Paderborn an erster Stelle liegt“, teilt die Gemeinde mit. In den gemeindlichen Schulen förderte Christoph Rothmann immer wieder die Ablegung des Deutschen Sportabzeichens, das er als offizieller Prüfer auch selber abgenommen hat. Er bildete sogar Prüfer für diesen Bereich vereinsübergreifend im Namen des Kreissportbundes Paderborn aus. Hier war er von 2013 bis 2021 im Beirat des Kreissportbundes Paderborn federführend für das Thema „Sportabzeichen“ verantwortlich. Sein Wissen brachte Christoph Rothmann auch als sachkundiger Einwohner im Schul-, Kultur-, Jugend- und Sportausschuss ein.

Ehrennadel der Gemeinde Borchen

Von der Gemeinde wurde Christoph Rothmann im Jahr 2000 mit der Silbermedaille für die ehrenamtliche Förderung des Breitensportes und im Jahr 2010 mit der Ehrennadel der Gemeinde Borchen ausgezeichnet.

Bereits 1977 gründete er mit einigen Gleichgesinnten den Lauftreff in Borchen und setzte die Idee des „Altenaulaufs“ in die Tat um. In diesem Jahr fand er zum 44. Mal statt. Sportlich war Christoph Rothmann einer der erfolgreichsten Triathleten in seiner Altersklasse und errang den 5. Platz bei den deutschen Meisterschaften. 1984 trat er in den SC Borchen ein und leitete von 1996 an die Leichtathletik-Abteilung des Vereins 20 Jahre lang. Mit mehr als 700 Mitgliedern ist die Abteilung eine der größten des

SC Borchen.

Nachdem Christoph Rothmann die Leitung der Abteilung 2018 in jüngere Hände übergeben hatte, widmete er sich neuen Dingen. Er nahm Jahr für Jahr zusammen mit Wolfgang Wahle und seinem „Sportabzeichen-Team“ mehr als 1000 Prüfungen bei Wind und Wetter auf dem Sportplatz Bohnenkamp in Kirchborchen ab und sorgte dafür, dass die Gemeinde Borchen immer auf den vorderen Plätzen in NRW zu finden war.

Engagement für junge Geflüchtete

Ein besonderes Anliegen war es ihm während der Flüchtlingskrise 2015 jungen Menschen, die aus fernen Ländern kamen, auf seine besondere Weise zu helfen. Er bot ihnen Schwimmkurse an und half ihnen, sich im täglichen Leben in unserer Gesellschaft zurechtzufinden. Weiterhin gründete er eine eigene Sportgruppe „Gemeinsam am Ball“, in der junge Menschen mehrerer Nationen gemeinsam Sport ausüben. Durch seinen Einsatz wurde der SC Borchen als Stützpunktverein „Integration durch Sport“ anerkannt. Der SCB ernannte Rothmann 2018 zum Ehrenmitglied.

„Als Rektor der Altenauschule, Vorstandsmitglied des Gemeindesportverbandes, Leiter der Leichtathletik-Abteilung des SC Borchen, als Sportler und auch persönlich prägte Christoph Rothmann die Gemeinde Borchen viele Jahre in vorbildlicher Weise. Die Borchener trauern um einen großartigen Menschen“, sagt Bürgermeister Uwe Gockel.