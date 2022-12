Borchen verzichtet auf Steuererhöhungen

Borchen

In Zeiten der allgegenwärtigen Krisen will die Gemeinde Borchen mit dem Haushaltsentwurf 2023 ein mutiges und klares Zeichen für die Zukunft setzen. Bürgermeister Uwe Gockel und Kämmerer Henry Klare stellten das Zahlenwerk, das mit einem prognostizierten Defizit von 1,4 Millionen Euro abschließt, in der letzten Ratssitzung des Jahres vor.

Von Sonja Möller