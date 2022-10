Borchen weiter als „Fairtrade-Gemeinde“ zertifiziert

Bürgermeister Uwe Gockel freut sich über die Rezertifizierung: „Die Verlängerung des Titels zeigt, dass in Borchen der faire Handel nicht einfach nur bekannt ist, sondern auch aktiv und offensiv unterstützt wird. Dabei trägt das Engagement der Borchener Fairtrade-Steuerungsgruppe ganz maßgeblich dazu bei, die notwendige Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken.“

Auch die Vorsitzende der Steuerungsgruppe Pfarrerin Sabine Sarpe und die Fairtrade-Sprecherin der Gemeinde Christina Müller freuen sich über die Verlängerung des Titels: „Wir sind stolz, dass Borchen weiterhin dem internationalen Netzwerk der Fairtrade-Towns angehört und wir werden uns weiterhin mit viel Elan dafür einsetzen, den fairen Handel auf lokaler Ebene zu fördern und die Borchener für das Thema Fairtrade zu sensibilisieren.“

Vor vier Jahren erhielt die Gemeinde Borchen von dem gemeinnützigen Verein TransFair erstmalig die Auszeichnung für ihr Engagement zum fairen Handel, für die sie nachweislich fünf Kriterien erfüllen musste. Diese umfassen zum Beispiel die Gründung einer Steuerungsgruppe, die sich dafür einsetzt, dass Fairtrade-Produkte im Gemeindegebiet verkauft oder verwendet werden, sei es im Handel, in der Gastronomie, im Rathaus, in Vereinen oder Schulen der Gemeinde. Darüber hinaus zählen eine regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit sowie Bildungsarbeit in Vereinen, Schulen und Kitas zu den zu erfüllenden Kriterien.

Bürgermeister verschenkt fairen Kaffee

Das Engagement in Borchen ist vielfältig: Vereine bieten bei Veranstaltungen faire Produkte an, Kitas und Schulen haben Themen rund um den Fairen Handel in ihre pädagogische Arbeit aufgenommen, der Eine-Welt-Laden in Nordborchen bietet neben fair gehandelten Produkten regelmäßige Info-Veranstaltungen an, ein Flyer informiert über die Fairtrade Gemeinde Borchen und ein eigenes Kaffee-Logo wurde entwickelt.

Der Bürgermeister verschenkt zu Jubiläen fairen Kaffee. Die Gemeinde beteiligt sich jedes Jahr an der fairen Woche, an der jährlich im Winter stattfindenden Orangen-Aktion „Süß statt bitter“ und im Jahresverlauf gibt es immer wieder Aktionen, um die Borchener weiterhin auf den fairen Handel aufmerksam zu machen. Für das kommende Jahr sind zudem Filmabende und ein faires Fest in Planung. Aktuell wurde das Borchener HoT als faires Jugendhaus ausgezeichnet.

Borchen ist eine von 810 Fairtrade-Towns in Deutschland. Das globale Netzwerk der Fairtrade-Towns umfasst über 2.200 Fairtrade-Towns in insgesamt 36 Ländern, darunter Großbritannien, Schweden, Brasilien und der Libanon. Weitere Informationen unter www.fairtrade-towns.de