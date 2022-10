Borchen will Bebauungspläne für den Innenbereich aufstellen

Investoren bauen riesige Gebäude, die die Politik zwar ablehnt, die aber dann doch gebaut werden, weil der Kreis die Vorhaben genehmigt. Aus dieser Erfahrung in Borchen heraus hat die SPD nun vorgeschlagen, Bebauungspläne für den Innenbereich Borchens aufzustellen. Doch das wird teuer.

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses in Borchen

Das jüngste Beispiel am Hessenberg 20, wo der Kreis die Gemeinde Borchen überstimmte (wir berichteten) zeigt die Machtlosigkeit der Kommunalpolitik, wenn es darum geht, Bauvorhaben mitzubestimmen. „Wir als Gemeinde sollten uns jetzt auf den Weg machen, eine Planung zu erstellen, wie sich unsere Gemeinde in der Zukunft städtebaulich entwickeln soll“, heißt es in einem Antrag der SPD, den Ratsherr Jürgen Schmidt im Bau- und Umweltausschuss vorstellte.