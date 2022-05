Borchener Bushäuschen warten mit Kunst auf

In ein ganz anderes offenes Atelier hat der Borchener Künstler Titus Grall am vergangenen Wochenende eingeladen. Seine „Ateliers“ sind Bushaltestellenhäuschen und die Fahrplankästen an Borchener Bushaltestellen präsentieren statt Abfahrtszeiten Kunstwerke.

Tituts Grall präsentiert Bilder in der „Bus Stop Gallery“

Offenes Atelier einmal anders: Titus Grall präsentiert seine Kunstwerke in Borchener Bushaltestellen.

„Die Fahrplankästen waren immer da, aber nach einer Umgestaltung der Bushaltestellen waren die Fahrplankästen plötzlich ohne Funktion“, berichtet Grall. „Hier zeige ich regelmäßig wechselnd Bilder aus der Umgebung der Bushaltestelle, die immer mit dem Ort und der Heimat zu tun haben und die auch oft mit einem Blick ‚um die Ecke‘ verbunden sind.“ Bereits seit mehr als fünf Jahren übernimmt Grall die Gestaltung einzelner Bushaltestellen in Borchen. Zu den offenen Ateliers zeigte er jetzt eine Auswahl seiner bisherigen Bilder.

Da die Wetteraussichten für das vergangenen Wochenende durchwachsen waren, war mit Pavillons und Sitzgelegenheiten auch bei schlechterem Wetter das Verweilen höchst angenehm von Grall gestaltet worden. So konnte jeder Interessierte Titus‘ Bilder in Ruhe betrachten, dazugehörige Texte lesen und sich über das Projekt informieren.

Hauptschauplatz der offenen Ateliers war die Bushaltestelle Eulenberg in Kirchborchen. Darüber hinaus gab es in kurzer Distanz noch weitere Haltestellen, die von Titus Grall gestaltet wurden. Dazu zählen die Haltestellen „Brücke“ und „Schule/Rathaus“ in Borchen.

Für Grall bilden die Haltestellen ein Gesamtkunstwerk: „Ich wollte den vorhandenen Raum, der ohne Funktion ist, neu nutzen. Dabei habe ich durch eine Inspiration aus Österreich das Motto: ‚Vermehrt Schönes!‘ zu meinem Slogan gemacht.“

Die österreichische Initiative zum Kultursponsoring wird dort auch mit Aufklebern beworben. Solche hatte auch Grall mitgebracht und in allen Bushaltestellen angebracht, um hier ein Zeichen zu setzen.

Der Borchener, der vom Bodensee stammt und 30 Jahre in Berlin gelebt hatte, hat selbst viel in Sachen Nahverkehr erlebt. Zu den offenen Ateliers las er passenderweise aus dem Buch der Berliner Busfahrerin Susanne Schmidt. In dem Buch „Machen Sie mal bitte die Mitteltüren frei“ geht es – wie könnte es anders sein – auch um Haltestellenhäuschen.