Borchener Polizist fährt werdende Mutter in die Klinik

Kubat überlegte nicht lange, übergab den Schützenfestumzug an die anwesenden Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr und fuhr die Frau mit dem Streifenwagen ins Krankenhaus. Am 13. Juli erblickte Sophia Franziska Reinstädtler das Licht der Welt.

Nun kam es zu einem nicht geplanten Wiedersehen – zufälligerweise erneut auf einem Schützenfest im Kreis Paderborn. Am Montag, 22. August, trafen Katharina und Markus Reinstädtler mit ihrer neugeborenen Tochter in Dörenhagen auf Wolfgang Kubat und bedankten sich noch einmal bei ihrem Helfer in höchster Not.

Ende Juni hatte es ein Paar aus Herzebrock-Clarholz (Kreis Gütersloh)zur Paderborner Frauen-und Kinderklinik St. Louise geschafft, wo die Mutter noch im Foyer der Klinik Mateo zur Welt brachte. Die Polizei hatte das Paar, dessen Auto ihr auf der A33 auffiel, in die Geburtsklinik eskortiert.