Borchener sammelt Bälle für Sport in Tansania

Einen Fußball in Tansania zu kaufen, kostet etwa 50.000 Tansanische Schilling. Das sind umgerechnet nur 20 bis 30 Euro. In dem ostafrikanischen Land entspricht dies aber etwa einem Viertel vom Monatsgehalt. Marwin Kleine aus Borchen ist aktuell als Volunteer für Entwicklungszusammenarbeit im Sport in dem afrikanischen Land und sammelt deshalb Bälle aus Deutschland.

„Egal ob alt oder neu, mit Loch oder abgenutzt, wir nehmen jeden Ball, der entbehrlich ist“, sagt Marwin Kleine, der aus Borchen stammt, dort einerseits beim SC Borchen selbst spielte, mit seinem C-Trainerschein Kinder trainierte und in seinem Heimatverein noch immer Jugendturniere koordiniert.

Aktuell ist der junge Mann als Freiwilliger für die Hilfsorganisation „Mein Ball dein Ball“ in Mwanza im Norden von Tansania. Der Plan der Organisation: Ein Container voller Bälle soll im Dezember nach Tansania verschifft werden, wo die alten Bälle aufgepumpt, geflickt und wiederverwendet werden. So könnten mehrere Vereine profitieren.

Kleine reist täglich durch die Region Mwanza und lernt den Sport in dem afrikanischen Staat am Indischen Ozean kennen. „Die Menschen spielen leidenschaftlich gerne, aber es fehlt an Strukturen“, erklärt der Freiwillige: Oft sind es lediglich lose Gruppen, die sich zum Spielen treffen. Klassisches Training, wie es der 25-Jährige vom SC Borchen kennt, gibt es in dem ostafrikanischen Land nur in den ersten beiden Liegen, was sicher auch an den Plätzen vor Ort liegt. „Der größte Teil sind Sandplätze mit Hügeln, unebenem Boden oder großen versengten Steinen. Was hier alles als Fußballplatz benutzt wird, würde in Deutschland nicht einmal als landwirtschaftliche Fläche genügen. Ein gepflegtes Kurzpassspiel ist daher unmöglich.“ Die Organisation hilft deshalb mit, Sport- und Gemeinschaftszentren aufzubauen.

Die meisten Sportplätze, wie dieser in Mwanza, bestehen aus Sand, sind uneben und mit Hügeln übersäht. Foto: Mein Ball dein Ball e.V.

Marwin Kleine arbeitet unter anderem am „Ball Exchange Programm“, das helfen soll, die in Deutschland gesammelten Bäume an die Vereine und Schulen in Tansania zu übergeben. Damit verbunden ist ein Seminar für die Trainer vor Ort, was auch dazu dient, dass die Praktikanten aus Deutschland die tansanische Sicht verstehen lernen. Wichtig ist Marwin Kleine aber, dass er nicht als weißer Mann wahrgenommen wird, der Tansania zeigt, wie es geht – vielmehr sei er dort, um selbst zu lernen und gleichzeitig eine europäische Perspektive anzubieten.

Besuch aus Tansania geplant

„Es geht um den Austausch und darum, Klischees abzubauen. In unseren Seminaren geht es um Reflektion und den Austausch von Erfahrungswerten“, erzählt der Borchen. Der studierte Sozialarbeiter freut sich bereits auf den Gegenbesuch. Für Mai ist geplant, dass tansanische Trainer Deutschland besuchen. „Dabei können wir nicht nur unsere Trainingsbedingungen und -strukturen zeigen. Gleichzeitig ist geplant, dass wir zusammen Schulen besuchen, sodass die deutschen Kinder und Jugendlichen in den Genuss von tansanischen Sportunterricht kommen und für kulturellen Austausch sensibilisiert werden“, erklärt der Borchener.

Vor seinem Freiwilligenjahr hat Kleine Soziale Arbeit studiert und zwei Jahre am Gut Göddeken in Büren gearbeitet. Nach der Rückkehr aus Tansania, die im März nächsten Jahres geplant ist, will er in Deutschland als Erlebnispädagoge arbeiten und ein Masterstudium im Bereich Soziale Arbeit beginnen. Sein Engagement insbesondere für die Ballsammelaktion soll dann auch von Borchen aus fortgesetzt werden.

Auch seine Familie und der SC Borchen sammeln inzwischen Bälle für das Projekt. Dies ist noch bis 20. November möglich. Wer die Aktion als Verein, Schule oder Privatperson unterstützen will, wendet sich per E-Mail an [email protected]