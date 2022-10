Borchener Schlosser erhält Diamantenen Meisterbrief

„Mit viel Fleiß, harter Arbeit und großem Mut zur Selbstständigkeit legte Hugo Breuer den Grundstein für einen bis heute bestehenden, erfolgreichen Familienbetrieb im Handwerk“, beschreibt Lutter den Jubilar.

Von 1950 bis 1953 absolvierte Hugo Breuer in Prenzlau nahe Berlin eine Ausbildung zum Schmied. Und das, nachdem er die Gefangenschaft im Konzentrationslager überlebt hatte und aus Schlesien geflohen war.

Im Anschluss an diese Ausbildung floh der Jubilar ein zweites Mal – aus der ehemaligen DDR in den Westen und nahm eine Gesellentätigkeit bei der Firma Metallbau Hartmann in Wewer auf. Seine Meisterprüfung legte Breuer dann kurze Zeit später, im Jahr 1958, in Bielefeld ab.

Den eigenen Betrieb in Borchen, den heute Sohn Martin erfolgreich weiter führt, gründete Breuer im Jahr 1963. Aktuell sind 16 Mitarbeiter in dem Betrieb beschäftigt. In seiner aktiven Zeit bildete der Jubilar 48 Lehrlinge aus. Auch jetzt arbeitet der 90-Jährige noch jeden Tag in seiner Werkstatt.