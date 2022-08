Borchener stellt im Düsseldorfer Stadtmuseum aus

Borchen

Eigentlich sind ja Buswartehäuschen seine Galerie, doch im September stellt der Kirchborchener Künstler Titus Grall im Düsseldorfer Stadtmuseum aus. Mit seiner Plastik „02. May 1945 to 22. February 2022 – the end and the beginning of a new myth“ hat es der 63-Jährige unter die 102 Nominierten für den „DA! Art-Award 2022“ geschafft

Von Sonja Möller