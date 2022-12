Borchener sammelt Spenden für Minibus für Mwanza

Während Sport in Deutschland für viele ein täglicher, selbstverständlicher Ausgleich zum Alltag ist, bedeutet die Ausübung von Sport für die Menschen in Tansania viel mehr. Um möglichst vielen Kindern und Jugendlichen aktiv Sport zu ermöglichen, möchte der Borchener Marwin Kleine einen Minibus anschaffen und sucht Unterstützer.

Der Borchener Marwin Kleine (rechts) unterstützt das Ball-Austauschprogramm von Sports Charity Mwanza in Afrika. Über eine Fundraising-Aktion möchte er Geld für die Anschaffung eines Mini-Busses sammeln, mit dem Schülerinnen und Schüler zu sportlichen Aktivitäten gefahren und in Deutschland gesammelte Bälle in die Dörfer gebracht werden können.

„Für viele ist Sport leidenschaftlicher Bestandteil des Lebens, aber die Möglichkeit, in einem Verein zu spielen und auch noch ausgestaltete Spielflächen zu nutzen, gibt es in Tansania nicht so, wie man sie hier in Deutschland kennt“, weiß Marwin Kleine. Der Borchener ist bereits seit drei Monaten für die Organisation Sports Charity Mwanza in Tansania und unterstützt dort den systematischen Ausbau von Mannschaftsballsportarten wie Fußball, Volleyball, Basketball oder Netball.

Als Volunteer für Entwicklungszusammenarbeit im Sport in dem afrikanischen Land hat der Borchener in den vergangenen Monaten Bälle aus Deutschland für das Ballaustauschprogramm von Sports Charity Mwanza gesammelt. Marwin Kleine, der Soziale Arbeit studiert hat und als ehrenamtlicher Unterstützer in der Stadt Mwanza in Tansania vor Ort ist, hat für diese Aktion den Bereich Westfalen erschlossen und vor Ort viele Ballspenden ermöglicht.

Der Borchener Marwin Kleine unterstützt das Ball-Austauschprogramm von Sports Charity Mwanza in Afrika und ist noch bis März 2023 vor Ort. Foto: Sports Charity Mwanza

Er rief dazu auf, alte Bälle, die privat oder in Vereinen nicht mehr genutzt werden, zu spenden. „Alleine aus Westfalen kamen 1300 Bälle zusammen, die aktuell mit einer Gesamtmenge von 17.000 Bällen aus ganz Deutschland mit dem Schiff auf dem Weg nach Tansania sind“, erzählt Marwin Kleine und man hört ihm an, wie glücklich er darüber ist: „Ich bin sehr dankbar, dass viele Menschen aus meinem Bekanntenkreis diese Aktion so toll unterstützt haben.“ Die Bälle werden vor Ort Ende Januar erwartet und gehen dann in das Ball-Austauschprogramm.

Im Ball-Austauschprogramm werden einmal im Quartal die aufbereiteten Bälle aus der Ballsammelaktion in der Region Mwanza verteilt. Dabei können tansanische Sportverantwortliche alte Bälle zurückgeben und neu aufbereitete Bälle erhalten. Bei einem Seminar werden darüber hinaus tansanische und europäische Sportperspektiven ausgetauscht. Dazu erklärt der Borchener Marwin Kleine: „Die Bälle gibt es nur gegen gewisse Bedingungen für registrierte Vereine. Wir machen Fotos von den Bällen, um zu kontrollieren, ob die Vereine die gleichen Bälle zurückbringen, die sie bekommen haben, um einen nachhaltigen und verantwortlichen Umgang zu fördern. Der Austausch findet fortlaufend statt.“

Mit Fundraising Minibus finanzieren

Da der Aufbau von weiteren Strukturen aber ebenfalls im Sportumfeld in Mwanza sehr wichtig ist und das Thema Mobilität in einem großen Land ein entscheidender Aspekt ist, um Menschen zu erreichen und auch Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Sportstätten zu ermöglichen, hat Marwin Kleine eine ganz persönliche Unterstützungsaktion ins Leben gerufen. Aktuell läuft ein Fundraising, um einen Minibus zu finanzieren, um mit den Bällen in die Regionen fahren zu können und um mit diesem Bus eine Förderschule für den Transport von Schülern und Schülerinnen zu unterstützen.

„Die Sports Charity Mwanza engagiert sich mit dem Ziel, Kindern und Jugendlichen in der Region Mwanza Zugang zum Schul- und Vereinssport zu ermöglichen und eine Vereinsstruktur aufzubauen. In der Zeit, die ich jetzt selbst hier vor Ort bin, habe ich viele Fortschritte mit begleitet und möchte mit dem Fundraising zur Anschaffung des Minibusses ebenfalls einen wichtigen Beitrag leisten“, schildert Marwin Kleine seine Motivation.

Große Unterstützung

Der Borchener hat die Spendenaktion in der vergangenen Woche bereits in seinem Bekanntenkreis verbreitet und es sind schon fast 2000 Euro zusammengekommen. „Erst war ich skeptisch, Freunde und Familie für eine finanzielle Unterstützung anzufragen, aber als Sozialarbeiter im Bereich Soziale Arbeit und Sport ist es für mich ein Herzensanliegen geworden. Der Minibus würde nicht nur unsere Arbeit, also die Sportentwicklung in der Region, unterstützen, sondern auch den Schülern und Schülerinnen der Förderschule helfen, vereinfacht Bildungsangebote wahrzunehmen. Wie in Deutschland auch beschreibt die Mobilität einen Kernaspekt der Teilhabe und gewährleistet die Weitergabe von Wissen und den Aufbau von Infrastruktur“, erläutert Marwin Kleine. Über die Weihnachtsfeiertage stieg die Spendensumme auf 2750 Euro an.

Der Borchener ist überwältigt von der bisherigen großen Unterstützung für den Mini-Bus: „Ich bin sehr dankbar, was meine Gemeinschaft angeht, weil schon ein guter Betrag zusammengekommen ist und freue mich über jeden weiteren Beitrag, den ich für den Mini-Bus noch einsammeln kann“, sagt er. Wer die Spendenaktion von Marwin Kleine unterstützen möchte, der kann über den QR-Code auf die Spendenseite gelangen und findet alle weiteren Informationen hier: https://meinballdeinball.twingle.de/?tw_e=9185D&tw_title=weihnachtsaktion-fuer-tansania-spenden-fuer-die-sportentwicklung-in-mwanza . Wer persönlich mit Marwin Kleine Kontakt aufnehmen möchte, erreicht ihn per E-Mail an

Im März endet sein Aufenthalt in Tansania

Für Marwin Kleine endet sein Aufenthalt in Tansania im März. Dann war er sechs Monate vor Ort. Er wird aber auch von Deutschland aus die Aktivitäten der Sports Charity Mwanza weiter unterstützen und freut sich schon auf das Afrika-Fest, welches im Mai in Würzburg stattfindet. Hier werden aktive und ehemalige Freiwillige der Organisation zusammenkommen und tansanische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Bildungsbereich in Deutschland empfangen, die dann auch ihren Sportunterricht an deutschen Schulen präsentieren werden. Für Marwin Kleine ist der Aufenthalt in Mwanza somit nur ein Teil seiner Aktivitäten zum Aufbau der Sportinfrastruktur in Tansania, die er dann weiter begleiten wird.