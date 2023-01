Breiter Themen-Mix beim Neujahrsempfang in Borchen-Etteln

Digitaler Dorf Zwilling (DiDoZ), Ettelnschau, Senioren-Computer-Club und Morgenmacher-Campus-Party: die Themen für den Ettelner Neujahrsempfang am Freitag, 27. Januar, sind eine bunte Mischung, die für jedes Alter spannende Programmpunkte bieten dürfte.

Dorfgemeinschaft empfängt am 27. Januar Neubürger

Freuen sich auf viel Programm beim Jahresauftakt Etteln am 27. Januar (von links): Ortsvorsteher Ulrich Ahle und die Vorsitzenden von Etteln-aktiv, Paul Lohmann und Elmar Schäfer.

Ortsvorsteher Ulrich Ahle und der Verein Etteln-aktiv laden alle Interessierten – nicht nur Ettelner sind willkommen – um 19 Uhr ins Ettelner Bürgerhaus ein. Dort werden alle Neuigkeiten rund um den Ort an der Altenau präsentiert. Und weil Etteln in puncto Digitalisierung weit vorn ist, ist auch eine Live-Schaltung zum Messestand des DiDoZ-Projektteams auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin vorgesehen.

Beim Neujahrsempfang besteht dann die Möglichkeit, sich für zwei neue Gruppen im Rahmen des DiDoZ-Projektes anzumelden. Zum einen wird der Senioren-Computer-Club vorgestellt. Hierfür wurden zehn Computer angeschafft, die von Senioren genutzt werden können, die bisher noch keine Erfahrung mit Computern, Smartphones oder digitalen Lösungen haben. Senioren mit ersten Computer-Erfahrungen können ebenfalls gerne teilnehmen, um ihre Fähigkeiten weiter auszubauen. Die neuen Digitalpaten, die den Senioren helfen, werden zukünftig regelmäßige Termine im Schießkeller im Bürgerhaus anbieten.

Außerdem wird beim Neujahrsempfang die Morgenmacher-Campus-Party vorgestellt. Mit diesem Angebot möchte der Borchener Ortsteil speziell Jugendliche und junge Erwachsene in die aktive Gestaltung der digitalen Dorf-Zukunft einbinden. Technik wie ein 3D-Drucker oder eine digitale Tafel sind bereits angeschafft.

Lego-Modell mit Ettelner Gebäuden

Ein Lego-Modell mit Ettelner Gebäuden und integrierter Technik ist in Planung und soll durch die Jugendlichen mitgestaltet werden. Die Jugendlichen können ihre Ideen einbringen und diese auch selbst umsetzen. So könnten zum Beispiel Podcasts oder Videos produziert werden, wenn die Planung zum Ton- und Filmstudio weiter vorangeschritten sind, teilt Ulrich Ahle mit. Finanzielle Mittel zur Umsetzung der Ideen seien in beschränktem Umfang vorhanden.

Ettelner Neubürger werden bei der Veranstaltung willkommen geheißen. Zudem werden an dem Abend auch die Gewinner des Wettbewerbs „Verein(t) für die Blutspende“ bekannt gegeben. Das abwechslungsreiche Programm verspricht einen Abend voller Informationen und auch Inspirationen für die kommenden Monate in Etteln. Die Türen des Bürgerhauses öffnen sich am Freitag bereits um 18.30 Uhr. Los geht es um 19 Uhr.