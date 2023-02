Carla Berling liest in der KÖB Nordborchen

Die Bücherei St. Laurentius in Nordborchen (KÖB) startet mit vielen Veranstaltungen durch. Mit Schwung und Elan hat sich das Büchereiteam spannende und interessante Formate überlegt und in das Programm aufgenommen.

Auf eine besondere Autorenlesung dürfen sich alle Freunde des gedruckten Wortes freuen: Am Sonntag, 16. April, ist die Autorin Carla Berling zu Gast. Unter dem Pseudonym „Felicitas Fuchs“ hat sie ihre eigene Familiengeschichte aufgeschrieben, die mit Band 1 „Minna. Kopf hoch, Schultern zurück“ beginnt und mit „Hanne. Die Leute gucken schon“ fortgesetzt wird. Aus Teil zwei der Trilogie liest sie am 16. April um 19 Uhr in der Laurentiusscheune.

Für die jüngsten Gäste ab zwei Jahren gibt es die monatlichen Bücherzwerge mit Jenny Hewisch. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich, Informationen hierzu gibt es per E-Mail an [email protected] Auch das Bilderbuchkino erlebt eine Neuauflage: Jeden zweiten Monat gibt es dienstags um 16 Uhr Geschichten auf großer Leinwand zu sehen, die durch eine anschließende Bastelrunde vertieft werden. Das erste Bilderbuchkino startet am Dienstag, 21. Februar, um 16 Uhr. „Karneval im Zoo“ heißt die Geschichte für Kinder ab 4 Jahren, in der sich die Zootiere verkleiden und einmal ein anderes Tier sein wollen.

Die Kinder des Adolph-Kolping-Kindergartens machen im März ihren Büchereiführerschein und besuchen an drei Vormittagen die Bücherei. Zu den beiden Abschlussfesten am 21. und 24. März sind dann auch die Eltern eingeladen. Für die Kinder ab 6 wird es erstmals den „Lesespaß“ geben, der dienstags um 16 Uhr stattfindet. Der erste Termin ist der 14. März (weitere Termine: 23. Mai, 19. September und 14. November). Der Sommerlese-Club findet auch in diesem Jahr wieder statt. Hier können Kinder von 6 bis 14 Jahren lesen, was das Zeug hält. Den ganzen Sommer lang, beginnend vom 3. Juni bis zum 13. August kann ausgeliehen, gelesen und Stempel gesammelt werden, damit das Logbuch voll wird. Alle teilnehmenden Kinder sind zum Ende des Sommers dann wieder zum Abschlussfest mit Tombola eingeladen.

Auch für die erwachsenen Leser es viele Angebote. An vier Vormittagen heißt es wieder „Lieblingsbücher zum Frühstück“. Die Termine sind 28. März, 31. Mai, 19. September und 8. Dezember. Die Reihe der beliebten Erzählcafés für Seniorinnen und Senioren, die von Erika Reker und Hildegard Conrad begleitet wird, gibt es ab 15. März wieder monatlich immer mittwochs von 14 bis 16 Uhr statt. Weitere Termine sind 19. April, 17. Mai, 21. Juni, 20. September, 18. Oktober, 15. November und 20. Dezember. Der Spieltreff mit Christopher Odenbach öffnet jeden zweiten Donnerstag ab 19.30 Uhr. An diesen Terminen sind spielbegeisterte Menschen willkommen: 16. Februar, 16. März, 20. April. Informationen zu allen Terminen und Veranstaltungen gibt es im Internet unter dem Stichwort „bibkat nordborchen“.