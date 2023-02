CDU plant Zukunftsagenda für Borchen 

Nach langer Zeit wurde in diesem Jahr wieder der politische Aschermittwoch der CDU Borchen in Dörenhagen abgehalten. Nach drei Jahren Pause war es bereits das 15. Mal, dass die Borchener CDU ihr Aschermittwochstreffen in Dörenhagen veranstalten konnte.

Franz Simon, Vorsitzender der CDU-Ortsunion Dörenhagen, begrüßte dazu diesmal auch Roland Hüser, den Geschäftsführer des Flughafens Paderborn/Lippstadt, als Referent.

Ludger Henneken, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes Borchen, erinnert sich noch gut an das letzte Aschermittwochstreffen in Dörenhagen: „Es war am 26. Februar 2020, sieben Monate vor der Kommunalwahl. Ich habe mit dem damaligen Kandidaten Uwe Gockel am Tisch gesessen. Schön, dass wir uns heute endlich wieder persönlich in Dörenhagen zu unserem traditionellen Aschermittwochstreffen einfinden können“, sagte er bei seiner Begrüßung im Gasthaus Werny.

Bevor Henneken auf die aktuellen Themen einging, blickte er noch einmal auf die politische Entwicklung der CDU Borchen in den vergangenen Jahren zurück: „Aus heutiger Sicht können wir sagen: Es war gut und richtig, den Fraktionsvorsitz mit dem Vorsitz im Gemeindeverband zusammenzulegen. Dadurch können wir uns schnell abstimmen und haben kurze Wege“.

CDU zieht positive Bilanz

Bei den aktuellen Themen hob der CDU-Vorsitzende die Verabschiedung der Stellplatzsatzung für die Regelung der Anwohnerparkplätze in Borchen hervor: „Das gibt Planungssicherheit und ermöglicht eine gesicherte Zuwegung für Einsatzfahrzeuge, die heute leider nicht immer gegeben ist.“

Als Herausforderung sieht die CDU Borchen die mit der steigenden Inflation und wachsenden Energiekosten verbundenen Probleme. „Das ist für jeden Bürger spürbar. Aber auch auf Gemeindeebene. Glücklicherweise konnten wir zusätzlichen Steuererhöhungen für die Bürger vermeiden.“ Die CDU wolle in diesem Jahr auf kostenverursachende Anträge verzichten und sich dem Thema Kostenreduzierung in der Gemeinde widmen, war am Aschermittwoch zu vernehmen. Dazu würden alternative Konzepte zur Finanzierung untersucht, wie zum Beispiel über private Investoren.

Es gebe noch weitere wichtige Aufgaben, um die sich die CDU kümmern wolle. So ist bei den Christdemokraten der ab 2026 geltende Rechtsanspruch auf Betreuung für die Grundschulen ein Thema. „Hier fehlen Räume und die beschlossenen Erweiterungen der Betreuungsgebäude in Dörenhagen und Alfen verzögern sich“, so Henneken. Als Herausforderung sieht der Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbands auch die steigenden Baukosten. Hier soll eine Arbeitsgruppe gegründet werden, die eine Zukunftsagenda für Borchen erstellt.

Die Effektivität der Organisation in den politischen Gremien hob bei der Parteiveranstaltung auch der CDU-Kreistagsabgeordnete Bernd Langer hervor. Als Beispiel nannte Langer den öffentlichen Personennahverkehr. Landrat Christoph Rüther habe schnell gehandelt.

Flughafen-Chef: eine Million Fluggäste als Ziel

Besonders gespannt waren die vielen Zuhörer aber auf den Vortrag von Roland Hüser, Geschäftsführer des Flughafens Paderborn/Lippstadt. „Die vergangenen drei Jahre waren für den Flughafen eine schwierige Zeit, da aufgrund von Corona die Fluggastzahlen gerade im Bereich der Touristikflüge einbrachen“, blickte Hüser zurück. „Viele Piloten arbeiten inzwischen als Lokführer oder in anderen Branchen“, so der Airport-Chef. Der aktuelle Bedarf an Piloten, gerade jetzt, wo es wieder aufwärts gehe, sei schwer zu decken.

Die Touristikflüge machen zwar Hüser zufolge nur acht Prozent aller Flüge ab Paderborn aus, tragen aber zu 68 Prozent des Umsatzes bei und machen 75 Prozent der gesamten Fluggäste pro Jahr aus. Die anderen Flüge seien hauptsächlich individuelle Geschäftsreisen oder Frachtflüge, die aber für den Flughafen laut Hüser ebenfalls eine wichtige Rolle spielten.

„Ryanair fliegt nur tagsüber“

Als Ziel bis 2025 gab Hüser bei seinem Vortrag in Dörenhagen eine Fluggastzahl von 800.000 Personen pro Jahr aus, langfristig sollen es eine Million Fluggäste pro Jahr werden. „Jede Airline ist willkommen, solange sie neue Ziele für uns bringt“, berichtet Hüser. Ab März 2023 wird, wie berichtet, Ryanair den Flugbetrieb in Paderborn aufnehmen. Auf die Frage, ob das Engagement der irischen Fluggesellschaft Auswirkungen auf die nächtliche Lärmbelastung habe, antwortete Hüser: „Ryanair fliegt nur tagsüber“.

Doch nicht nur der Flugbetrieb allein beschäftigt Hüser: „Wir wollen als ,Innovationsflughafen Paderborn' die Region unterstützen“. Er nannte als Beispiele die Projekte Fastgate, eine automatisierte Fluggastbrücke, und Taxiway, die autonome Flugzeugführung. Auch die Elektrifizierung von führerlosen Transportsystemen sei, so Hüser, ein Zukunftsthema. Im Hinblick auf die Installation von Photovoltaikanlagen sieht Hüser Potenzial: „Mit Flächen zwischen 10 und 20 Hektar ist unser Potenzial größer als unser Eigenverbrauch“. Der Bedarf an elektrischer Energie werde zwar kontinuierlich optimiert, dennoch blieben die Stromkosten für den Betrieb des Flughafengebäudes und des Fuhrparks ein großer Kostenblock.