CDU will Stellplatzsatzung für Borchen

Christdemokraten: „Konsens muss gefunden werden“ – Bauausschuss entscheidet am 24. Januar

Borchen

Die CDU Borchen möchte den Parkdruck in Wohngebieten senken. Dabei helfen soll eine Stellplatzsatzung, die für geplante Bauprojekte im Innenraum Vorgabe ist. Über einen Entwurf der Verwaltung diskutieren die Fraktionen in der nächsten Bauausschusssitzung am 24. Januar.