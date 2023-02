Christuskorpus vom Wegkreuz in Borchen-Alfen geschlagen

Alfens Ortsvorsteher Konrad Hansmeier ist empört: Unbekannte haben den Christuskorpus vom Wegkreuz an der Kreuzung Judenweg/Am Keeberg in Borchen-Alfen zerschlagen.

Der Christuskorpus am Wegkreuz an der Kreuzung Judenweg / Am Kleeberg wurde völlig zerschlagen. Das Kreuz wurde vor 23 Jahren vom damaligen Ortsheimatpfleger Josef Vinke errichtet. Es erinnert an eine Prozessionsstation, die damals anlässlich einer im Frühjahr stattfindende Bittprozession von den Gläubigen besucht wurde.