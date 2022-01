Schloss Hamborn: Corona-Lage hat sich normalisiert

In der Spitze waren mehrere Dutzend Menschen infiziert – Klinikbetrieb läuft wieder an

Borchen

Jan Havelberg hatte in den vergangenen Wochen und Monaten wahrlich keinen leichten Job. Er ist Öffentlichkeitssprecher von Schloss Hamborn, und dort hatte es in der jüngeren Vergangenheit an der Rudolf-Steiner-Schule und der Rehaklinik mehrere Dutzend Corona-Fälle gegeben.

Von Per Lütje