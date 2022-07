Den Wald rund um Borchen mit allen Sinnen erleben

Gleichstellungsbeauftragte lädt Frauen zum Yoga-Kursus in der freien Natur ein

Britta Limberg ist Yoga-Lehrerin und kennt die besonderen Vorzüge einer Yoga-Stunde im Wald. Sie leitet den Kursus in Borchen, der sich an Frauen richtet.

Die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde, Christina Müller, lädt alle Borchenerinnen am 27. August zum eintägigen Kursus „Yoga und Natur erleben“ ein. An der frischen Luft im Wald Energie und Vitamin D tanken, das Immunsystem stärken, den Geist beruhigen, Kraft schöpfen und die Umgebung intensiv wahrnehmen stehen an.