Der Schneckenprofessor im Wirrwarr der Missverständnisse

Borchen-Kirchborchen

Eigentlich führt Gustav Redlich ein ruhiges Leben: Beruflich geht der Schneckenprofessor seiner Passion nach, schreibt sogar ein Buch darüber. Privat liebt er Frau und seine drei Töchter. Doch die bringen nebst ihrer Partner ein ganz schönes Durcheinander in sein Leben. Ob er dabei den Durchblick zurückgewinnt, zeigt die Laienspielgruppe Kirchborchen in der Kommödie „Der Schneckenprofessor“, die am 12. November Premiere feiert.

Von Sonja Möller