Die Dorfrocker treten beim Oktoberfest des Tambour-Corps in Etteln auf

Dirndl, Lederhose und die ein oder andere Maß Bier sind an diesem Freitag in der Gemeindehalle Etteln angesagt: Das Tambour-Corps Etteln veranstaltet ein Oktoberfest – und hat sich dazu die Stimmungsband „Die Dorfrocker“ eingeladen. Die drei Brüder Philipp, Tobias und Markus Thomann treten seit 15 Jahren gemeinsam auf und haben mit ihrem Song „Dorfkind“ eine Hymne auf das Dorfleben geschrieben.

Auch während der Corona-Pandemie sorgten die Dorfrocker für Furore: 120 Mal standen die Brüder mit ihrer Band zwischen Mai und Oktober 2021 auf der Bühne – mehr als in ihrer bisherigen Bandgeschichte zusammen. Mit ihrer eigenen mobilen Bühne spielten sie so genannte Traktor-Konzerte, bei denen der Einlass nur mit Traktor möglich war. Ihr neuer Song „Der King auf dem Bulldogsitz“ landete prompt auf Platz 1 der Hitparaden und mutierte zwischenzeitlich zum beliebtesten und meistgehörten Song der Dorfrocker.

Das Oktoberfest wird vom Tabour-Corps Etteln veranstaltet, aber bei der Vorbereitung hilft das ganze Dorf: Seit Tagen wird die Gemeindehalle vorbereitet und alles aufgebaut, was schon aufgebaut werden kann. „Bis Freitag muss alles stehen, was für einige Umräumarbeiten in der Halle gesorgt hat“, erzählt Schützenoberst Michael Striewe. Die Deko im Oktoberfest-Stil fertigt die Ettelner Dorfgemeinschaft an und dekoriert die Halle.

Die Dorfrocker, die mit ihren vergangenen vier Alben in den Top 10 der deutschen Albumcharts landeten und deshalb 2017 für den Echo nominiert wurden, haben den Organisatoren bereits mitgeteilt: „Wir freuen uns riesig auf die bevorstehende Party in Etteln und haben die Region in bester Erinnerung. Endlich wieder ein Oktoberfest nach zwei Jahren Pause, so wie man es kennt.“

Es gibt noch einige Restkarten, die im Vorverkauf für 15,90 Euro bei Bäckerei Zacharias in Etteln und Henglarn und bei Raumausstatter Kloppenburg in Etteln sowie online unter www.dorfrocker-shop.de erhältlich sind. Eventuell gibt es eine Abendkasse. Einlass ist um 18.30 Uhr. Ein DJ von Veranstaltungstechnik Koch VTK wird die Besucher auf den Auftritt der Dorfrocker einstimmen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.