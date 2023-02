Digitalisierung Borchener Schulen stockt

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat die Gemeinde Borchen immer wieder Förderprogramme genutzt, um die Digitalisierung an den gemeindeeigenen Schulen voranzutreiben. Die Freien Wähler Borchen wollten jetzt wissen, wie der aktuelle Stand in diesem Bereich ist. Dazu haben Bürgermeister Uwe Gockel und Hauptamtsleiter Michael Kleine berichtet.

Schülerinnen arbeiten in einem Klassenraum einer Grundschule an Computern.

„Wir hängen in der Luft. Die Gemeinde Borchen hat alles an Fördermitteln abgerufen, was geht. Unsere Möglichkeiten sind ausgeschöpft. Jetzt warten wir auf neue Fördermittel“, fasste Uwe Gockel den Stand zusammen. Zwar werde die Digitalisierung der Schulen politisch als sehr wichtig angesehen, aber trotzdem gebe es keine Entscheidung zwischen Bund und Land zum Digitalpakt 2.0.