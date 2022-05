„Dürpern grillt“ läutet Jubiläumsfest „800 Jahre Dörenhagen“ ein

Dörenhagen feiert mit verschiedenen Aktionen sein 800-jähriges Bestehen. Unter dem Motto „Dürpern grillt“ hat sich dazu am Himmelfahrtstag der Vorplatz der Sonnenberghalle in einen großen Grillplatz verwandelt. Mehr als 40 Tische waren vorab reserviert.

400 Gäste an der Sonnenberghalle

In der Mittagszeit trafen die Gruppen nach und nach ein – jede mit eigenem Grill und Bollerwagen. Die Vielfalt an Modellen konnte sich sehen lassen: Vom Schwenkgrill über den Gas- und den Kugelgrill bis zum Tischgrill war alles dabei. Mit viel Engagement und guten Ideen hatten die „Dürpern Lümmels“ die Organisation übernommen und freuten sich über den Tag verteilt über etwa 400 Gäste, die sich in entspannter Atmosphäre austauschten.

„Es war deutlich zu spüren, wie froh alle waren, dass endlich wieder eine Liveveranstaltung möglich war. Es gab so viel zu erzählen, dass manche erst in der Abenddämmerung den Weg nach Hause antraten“, berichtet Ortsheimatpfleger Ulrich Klauke.

Das Festwochenende mit Festmeile und Festumzug im Herbst soll vom 30. September bis 2. Oktober gefeiert werden.