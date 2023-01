Freude an guten Geschichten verbindet

Zum Jahresauftaktfrühstück des Ettelner Bücherei-Teams brachte Büchereileiterin Monika Gordon eine Reihe von Ehrenurkunden für die ehrenamtlichen Teammitglieder mit. Die Büchereifachstelle des Erzbistums Paderborn bedankte sich mit den Urkunden bei allen Teammitgliedern, die sich seit der Eröffnung der Bücherei im Jahr 2001 oder seit mehr als zehn Jahren in der Bücherei engagieren.

Ehrenamtliche Mitarbeiter der Bücherei in Borchen-Etteln augezeichnet

Das Bücherei-Team in Etteln (von links): Uwe Roensch, Susanne Paleschke, Relindis Wolförster, Martina Bentler, Renate Lüttig, Uschi Porten-Voß, Laura Tacke, Birgit Osterholz, Helena Lüttig, Claudia Günter, Angela Thiele und Büchereileiterin Monika Gordon. Nicht auf dem Foto ist Inger Klawitter. Die Büchereileiterin übergab Urkunden für langjährige Treue zur ehrenamtlichen Bücherei im Ort.

Büchereileiterin Monika Gordon würdigt das Engagement der Ehrenamtlichen: „Uns verbindet im Team die Freude an guten Geschichten in Schrift, Ton und Bild. Mit der Büchereiarbeit haben wir die Möglichkeit, diese Freude mit den Nutzern zu teilen und sie vor allem den Kindern nahe zu bringen.“ Das machet auch nach über zwanzig Jahren sehr viel Spaß, so Monika Gordon.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter „kümmern sich um die Beschaffung von Medien, stellen die regelmäßigen Ausleihzeiten sicher und organisieren darüber hinaus zahlreiche Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene“, heißt es in einer Mitteilung der Bücherei Etteln, die bekannt gibt, auch im ersten Halbjahr 2023 viele Veranstaltungen durchzuführen.

So werden zum Beispiel vier Vorleseabende für Schulkinder der Klassen eins bis zwei und drei bis fünf sowie sechs Bilderbuchkinos für Kinder ab vier Jahren angeboten.

Außerdem gibt es wieder zwei „Bibfit“-Reihen für die Kitas in Etteln und Henglarn. Hier können Kinder, die in diesem Jahr eingeschult werden, einen „Büchereiführerschein“ machen. Für die Gartenfreunde kommt im März Hubertus Albersmeier zu Besuch.