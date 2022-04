Eine „Herzensangelegenheit“: Bürgermeister Uwe Gockel initiiert „Bürgerstiftung Zukunft Borchen“

Damit beauftragt wurde Gockel vom Rat der Gemeinde Borchen bereits im Mai des vergangenen Jahres. Die Bürgerstiftung füllt die Lücke auf dem Gebiet der Gemeinde Borchen und soll von engagierten Bürgerinnen und Bürgern, Wirtschaftsunternehmen (insbesondere im Bereich der Energie) sowie Vereinen und Institutionen unterstützt werden. Die Zwecke der „Bürgerstiftung Zukunft Borchen“ wurden im Rahmen der Gründung konkretisiert und konzentrieren sich dabei ausschließlich auf wohltätige und gemeinnützige Ziele.

Konkret benannte Gockel die Förderung der Kinder und Jugend, die Altenhilfe, den Umwelt-, Natur- und Denkmalschutz sowie die Heimatpflege und Ortsverschönerung. Zudem nimmt die Unterstützung von hilfsbedürftigen Personen, auch zur Teilnahme am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben in der Gemeinde Borchen, eine große Rolle innerhalb der Stiftung ein.

Der Bürgermeister unterstrich zudem die Wichtigkeit der Beteiligung aus der Bürgerschaft, die im Rahmen der Stiftung „Mitverantwortung für das Gemeinwesen in Borchen übernehmen und die Zukunft aktiv mitgestalten“ kann. Die Bürgerstiftung soll dabei wirtschaftlich und politisch unabhängig agieren und sich als Organisationsform für Menschen etablieren, die sich mit ihren Ideen und ihrer Zeit für das Allgemeinwohl und für die Gemeinde Borchen engagieren wollen. Im Rahmen der Zweckverwirklichung setzt die Stiftung auf freiwillige Beteiligungen der Windenergieanlagen auf dem Gebiet der Gemeinde Borchen – die entsprechende Bereitschaft, sich finanziell zum Wohle der Gemeinschaft zu beteiligen, wurde signalisiert.

Angela Michels ein „Glücksfall für die Gemeinde“

Auch auf die Besetzung der einzelnen Stiftungsorgane ging Uwe Gockel bei der Ratssitzung ein. Allen voran wurde Gründungsstifterin Angela Michels hervorgehoben, die bereits Kuratoriumsvorsitzende der Hans-Joachim-und-Angela-Michels-Stiftung ist. Der Bürgermeister bezeichnete Angela Michels, die sich selbst das Ziel setzte, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu helfen, als „Glücksfall für die Gemeinde Borchen“. Sie bringt das Gründungskapital aus privaten Mitteln in die Stiftung ein und hat in der Vergangenheit zahlreiche soziale Projekte in Borchen unterstützt – in der vergangenen Woche etwa nahm die Gemeinde Borchen eine zweckgebundene Spende der Michels-Stiftung für die Ukrainehilfe entgegen. Michels selbst sagte im Rahmen der Ratssitzung: „Menschen mit einem Lächeln auf den Lippen zu sehen, bringt einen weiter.“

Der Vorstand sowie das Kuratorium der „Bürgerstiftung Zukunft Borchen“ werden laut Gockel durch Bürgerinnen und Bürger ergänzt, die durch ihr soziales sowie fachbezogenes und finanzielles Engagement in besonderer Weise für die Aufgaben qualifiziert sind. So wird der Vorstand der Stiftung durch Prof. Dr. H.-Hugo Kremer aus Kirchborchen, Steuerberaterin Theresa Eikerling aus Etteln sowie Rechtsanwalt Christian Waltemate aus Nordborchen gebildet.

Neben Uwe Gockel und Angela Michels werden die Sitze im Kuratorium durch Dr. Elisabeth Vollmer aus Dörenhagen, Matthais Kuttig aus Alfen, Rudolf Jäger aus Kirchborchen sowie Birgit Brand aus Etteln ergänzt. Dr. Elisabeth Vollmer besitzt einen Master in Agrarwirtschaft und ist als Steuerberaterin tätig, während Matthias Kuttig an der Gesamtschule Delbrück unterrichtet. Rudolf Jäger bildete zuvor den Vorstand der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold, Birgit Brand ist Geschäftsführerin der Fenstertechnik Brand GmbH.

Die Genehmigung und somit rechtliche Anerkennung durch die Stiftungsaufsicht der Bezirksregierung Detmold bildet den letzten Schritt auf dem Weg zur Etablierung der „Bürgerstiftung Zukunft Borchen“. Die entsprechende Urkunde erwartet Bürgermeister Gockel zeitnah.