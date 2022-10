Eine-Welt-Laden in Nordborchen unterstützt Kleinbauern 

Fairer Handel wird in der Gemeinde Borchen groß geschrieben . Dass es vor Ort eine große Auswahl an fair gehandelten Produkten gibt, ist dabei den Ehrenamtlichen des Eine-Welt-Ladens im Forum St.-Laurentius zu verdanken, die seit nunmehr neun Jahren ein Sortiment in der Gemeinde anbieten.

Angefangen hat alles 2013 mit einer Frage: „Was können wir bei der Firmvorbereitung an Projekten anbieten, bei denen Jugendliche mitarbeiten können?“ Rita Fredersdorf, Heike Mahl, Monika Plöger und Ludwig Feller hatten die Idee, dass der Aufbau eines Eine-Welt-Ladens mit fair gehandelten Produkten doch ein tolles Projekt wäre. Sie holten die Bürger mit ins Boot und ließen sich Konzept und Organisation von einem Paderborner Eine-Welt-Laden erläutern. Eine Liste mit möglichen Ehrenamtlichen war schnell gefüllt. „Dann fehlte uns nur noch ein Raum in der Nähe der Kirche“, erzählt Monika Plöger. Und da die Familie Peter Kloke ihre Bäckerei 50 Meter neben dem Gotteshaus schließen wollte und den Raum zur Verfügung stellte, konnte das Team mit Renovierung und Einkauf der Fairtrade-Produkte beginnen.

Doch was verbirgt sich eigentlich hinter Fairtrade und fairem Handel? Fairtrade ist die einzige globale Fair-Handelsbewegung, die den Produzenten zu 50 Prozent gehört, teilt der Verein zur Förderung des fairen Handels in der einen Welt mit. Die Produzenten entscheiden mit, was die Handelsbewegung tut und wie sie zusammenarbeitet. Fairtrade Deutschland arbeitet in einem Netzwerk von Unterstützern, die sich gemeinsam für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen der Kleinbauern und Beschäftigten im globalen Süden einsetzen.

Produkte mit dem Fairtrade-Siegel zeigen an, dass die Produzenten einen festen Mindestpreis bekommen, der die Kosten einer nachhaltigen Produktion deckt. Eine Fairtrade-Prämie muss von den Bauernkooperativen dafür verwendet werden, Projekte zu finanzieren, die der Gemeinschaft zugutekommen. Diskriminierung, Zwangsarbeit und ausbeuterische Kinderarbeit sind verboten.

„Wir mussten ein bisschen experimentieren“

Nachdem die Renovierung abgeschlossen war, stöberte das Team Nordborchen im Angebot der Fairhandelsorganisation, die wie ein Großmarkt für Eine-Welt-Läden funktioniert: „Man ist völlig frei in der Auswahl, was man anbietet. Lebensmittel, Kunsthandwerk, Non-Food – das Angebot ist riesig“, erzählt Heike Mahl. Einziger Richtwert waren die Wünsche der Borchener. „Wir mussten ein bisschen experimentieren. Wir bestellen kleine Mengen und gucken, ob die Kunden es möchten“, beschreibt Monika Plöger. Hochpreisige Produkte wie Geschirr oder Ledertaschen für 150 Euro kamen dabei nicht so gut an. Stattdessen setzt das mittlerweile 14-köpfige Team jetzt zum Beispiel auf Taschen aus erschwinglichem Canvas-Stoff oder auch auf Tee, Kaffee und Süßigkeiten.

Zweimal ist der Eine-Welt-Laden mittlerweile schon umgezogen. 2018 mussten dieser wegen Eigenbedarfs aus der ehemaligen Bäckerei ausziehen und fand eine neue Bleibe auf der Bauernhof-Deele der Familie Bracke. „Wir wollten einen Raum in der Nähe der Kirche, in dem wir keine Miete zahlen. Alle unsere Erlöse spenden wir sozialen Projekten“, berichtet Rita Fredersdorf: „Wir achten darauf, dass die Projekte von Borchenern betreut werden, wie zum Beispiel beim Missionar auf Zeit.“ Außerdem besteht eine Patenschaft in Bolivien, bei der monatlich eine Schuhputzer-Familie in La Paz unterstützt wird.

Als 2019 das Forum St. Laurentius neu gebaut wurde, gab es einen eigenen Verkaufsraum für den Eine-Welt-Laden – mit großem Schaufenster. Bei der Einrichtung setzte das Team auf Nachhaltigkeit: „Wir haben die Regale zum Teil geschenkt bekommen und einige aus der Umweltwerkstatt Paderborn geholt und aufgepeppt“, erzählt Monika Plöger. Der Laden ist montags bis donnerstags von 15 bis 17 Uhr und sonntags von 11.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. Zu den Stammkunden gehört zum Beispiel das HoT Borchen, das als Faires Jugendhaus ausgezeichnet worden ist, und die Gemeindeverwaltung. „Der Bürgermeister trinkt unseren Kaffee und verschenkt ihn auch“, erzählt Heike Mahl.

Im Forum St. Laurentius befindet sich der Eine-Welt-Laden hinter dem großen Schaufenster. Foto: Oliver Schwabe

Mittlerweile gibt es mehrere Nebenstellen in der Gemeinde, bei denen die Produkte des Eine-Welt-Ladens verkauft werden. Zum Beispiel in der Buchhandlung Nicolibri, im Stephanus-Haus der evangelischen Stephanusgemeinde und im Seniorenheim Westfalen-Hof Paderborn, in dem eine Ehrenamtliche des Eine-Welt-Ladens mithilft. Das Borchener Seniorenheim habe zum Beispiel auch mal seine Weihnachtsgeschenke bei ihnen eingekauft.

Laufkundschaft während Corona zurückgegangen

Während der Corona-Pandemie hat die Laufkundschaft im Laden merklich abgenommen, erzählt Rita Fredersdorf. Das Team möchte den kleinen Laden, der zum Stöbern einlädt, mit Aktionen und Veranstaltungen noch mehr ins Bewusstsein der Borchener bringen. Ans Aufhören denken die Ehrenamtlichen nämlich nicht: „Es hat viel mit Idealismus zu tun. Ursprünglich wollten wir das Bewusstsein der Borchener dafür schärfen, bewusst einzukaufen und sich Gedanken über gerechten Handel zu machen“, sagt Monika Plöger.

Mittlerweile habe der Laden viele Stammkunden, die voll hinter der Idee stehen. „Nur wenn wir gerecht wirtschaften, ist Frieden möglich. Ohne Kinderarbeit. Ohne Sklaverei. Das Geld muss in den Ländern bleiben“, betont Heike Mahl. Und dass bereits ein Umdenken stattgefunden hat, zeigen die kleinen Begegnungen. Rita Fredersdorf: „Neulich kam ein Mädchen zu mir in den Laden und sagte, dass es Schokoriegel für seinen Kindergeburtstag kaufen wollte. Vom Taschengeld. Das fand ich ganz toll.“