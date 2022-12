Elternbeiträge für Betreuung in Borchen steigen

Borchen

Die Elternbeiträge für die Teilnahme von Kindern an einem außerunterrichtlichen Angebot in der Primarstufe der Gemeinde Borchen werden zum Schuljahr 2023/2024 angehoben. Das hat der Schul-, Kultur-, Jugend- und Sportausschusses in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Von Katharina Freise