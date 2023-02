Heinz Droll und Johannes Tewes sind Schützen seit 70 Jahren

Die St.-Jakobus-Schützenbruderschaft Etteln hat bei der Jahreshauptversammlung in der Gemeindehalle zahlreiche Mitglieder geehrt. Heinz Droll und Johannes Tewes sind seit 70 Jahren im Verein.

Die Jahreshauptversammlung der St.-Jakobus-Schützenbruderschaft Etteln fand in der Gemeindehalle statt.

Nach der Schützenmesse mit Vikar Florian Lübker und Pastor Georg Laube marschierten die Schützen zur Gemeindehalle. Oberst Michael Striewe freute sich, zahlreiche langjährige Schützenbrüder ehren zu können.

Seit nunmehr 70 Jahren sind Heinz Droll und Johannes Tewes Mitglied der Schützenbruderschaft. Dafür gab es viel Applaus. Seit 60 Jahren im Verein sind Lorenz Claes, Johannes Bickmann, Barthol Josephs, Manfred Brand und Wilhelm Zacharias. Auf ein halbes Jahrhundert blicken Bernhard Knaup, Anton Henning, Karl-Heinz Josephs, Heiner Hammerschmidt, Josef Wübbeke, Heiner Hansmeyer, Josef Lüttig, Walter Schömer, Franz Vohs, Meinolf Wasmuth, Ferdinand Josephs und Günter Wischer zurück.

Auch einige Ehrenmitglieder konnte Oberst Michael Striewe ernennen: Ihr 70. Lebensjahr vollendet und damit Ehrenmitglied geworden sind Albert Hartmann, Franz-Josef Feldmann, Franz Vohs, Werner Brüntrup, Meinolf Wasmuth und Hermann Rhode.

Zur 70-jährigen Mitgliedschaft gratuliert Oberst Michael Striewe (rechts) Schützenbruder Heinz Droll. Nicht anwesend war Johannes Tewes, der ebenfalls seit 70 Jahren im Verein ist. Foto: David Claes

Herausfordernder Wiederanlauf nach Corona

Geschäftsführer Florian Brand blickte aufs vergangene Jahr zurück: „Durch die Corona-Pandemie und den Wechsel im Vorstand war der Wiederanlauf der Vereinsaktivitäten herausfordernd. Mit dem Tambourcorps Helmern, dem Musikverein Weiberg und Festwirt Sebastian Jassmeier konnten wir aber starke Partner gewinnen.“ Die Feste seien – wenn auch mit geringerem Angebot – erfolgreich verlaufen. In diesem Jahr wollen die Ettelner Schützen wieder an den Maitags- und Fronleichnamsprozessionen sowie dem Volkstrauertag teilnehmen.

„Für das anstehende Schützenjahr 2023 können wir optimistisch auf die Vereinsaktivitäten und Festlichkeiten blicken“, ist Oberst Striewe überzeugt. Das Vogelschießen findet am 24. Juni und das Schützenfest vom 8. bis 10. Juli statt. Eine Besonderheit ist das Kaiserschießen, das nur alle fünf Jahre ausgetragen wird und 2023 erstmals am Schützenfestmontag im Anschluss an das Schützenfrühstück ist.

Zur Ehrenmitgliedschaft gratuliert Oberst Michael Striewe (links) den Schützenbrüdern Albert Hartmann und Franz-Josef Feldmann. Nicht anwesend waren Franz Vohs, Werner Brüntrup, Meinolf Wasmuth und Hermann Rhode. Foto: David Claes

Ferdi Claes und Konrad Agethen hören 2024 auf

Ehrenoberst und Altschützenoffizier Ferdi Claes gab eine freudige Überraschung zum Schützenausmarsch am 13. Mai bekannt: Dieser findet aufgrund einer verlorenen Wette gemeinsam mit der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Dörenhagen zwischen beiden Orten bei Hermann Rhode auf der Sehrt statt. Ferdi Claes kündigte nach fast fünf Jahrzehnten aktiver Vorstandsarbeit an, dass er gemeinsam mit dem 2. Altschützenoffizier Konrad Agethen sein Amt im kommenden Jahr niederlegen wird.

Die Musikerinnen und Musiker der Blaskapelle Etteln begleiteten die Versammlung musikalisch. Die Ettelner Schützen sammelten an dem Abend 1200 Euro an Spenden, die dem Borchener Warenkorb zugute kommen.