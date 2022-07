Ettelner können endlich wieder feiern

Borchen-Etteln

Wenn auch die Sonne am Schützenfestwochenende in Etteln nicht immer strahlte, das Ettelner Königspaar Michael und Katja Bickmann, samt Hofstaat, hat das mehr als wett gemacht und viel Freude und Glanz in das Dorf an der Altenau gebracht.

Von Julia Pongratz