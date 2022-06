FDP/FWB Borchen beantragen Vergütung für Vorpraktikanten in kommunalen Kitas

Der Fachkräftemangel ist allgegenwärtig. Um die Chancen der Gemeinde auf Fachkräfte in den kommunalen Kitas zu erhöhen, haben FWB und die FDP einen gemeinsamen Antrag gestellt: Alle Vorpraktikanten Klasse 11 der Fachoberschule in der Fachrichtung Sozial- und Gesundheitswesen, die in kommunalen Kitas eingesetzt werden, sollen eine monatliche Vergütung in Höhe von 100 Euro erhalten. „Uns geht es darum, die kommunalen Kitas attraktiver zu machen. Wir wollen keinen Wettbewerb, sondern nur gleiche Bedingungen“, erläuterte Astrid Lagers (FWB) im Haupt- und Finanzausschuss.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar