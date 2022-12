Feuerwehr befreit Frau in Borchen aus ihrem Auto

Alleinunfall am Limberg

Borchen-Kirchborchen

Bei einem Alleinunfall am Limberg in Borchen-Kirchborchen ist am Donnerstagnachmittag ein Auto auf der Fahrerseite liegengeblieben. Die Fahrerin (73) konnte nicht selbst aus dem Auto klettern und wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr Borchen befreit.