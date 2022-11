Feuerwehr Borchen: Gerd Klute löst Andreas Plöger als stellvertretenden Leiter ab

Plöger hatte bereits im vergangenen Jahr bekannt gegeben, dass er für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stehen wird. „Wir haben jetzt junge und engagierte Leute, die diese Position mit neuen Impulsen besetzen können“, sagte er.

Schon bevor Plöger in der Wehrführung tätig wurde, zeigte er Verantwortung in verschiedenen Bereichen der Feuerwehr Borchen. Er trat 1985 in den Löschzug Kirchborchen der Feuerwehr Borchen ein. Nach absolvierter Grundausbildung besuchte er in den darauffolgenden Jahren die verschiedenen Aus- und Weiterbildungslehrgänge an der Kreisfeuerwehr- und Technikzentrale (KFTZ) in Büren-Ahden.

Nach Besuchen des Instituts der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen (IDF) in Münster wurde Plöger 2000 zum Brandmeister und 2003 zum Brandinspektor befördert. Im Jahre 2004 absolvierte er den Verbandsführerlehrgang und wurde zum Brandoberinspektor befördert.

Neben dem aktiven Dienst engagierte sich Plöger auch für den Verein des Löschzuges Kirchborchen. Dort führte er acht Jahre lang die Kassengeschäfte, bevor er 2008 in die Position des stellvertretenden Löschzugführers bestellt wurde. In dieser Zeit widmete er sich der Ausbildung der Kameraden, war Sicherheitsbeauftragter und betätigte sich darüber hinaus als Gerätewart.

Im Jahr 2009 übernahm Plöger die Position des stellvertretenden Wehrführers. Innerhalb der Wehrleitung kümmerte er sich in den ersten Jahren um die Organisation und die Durchführung der Grundausbildung auf Gemeindeebene in Absprache mit der Feuerwehr Salzkotten. Seit dem Wechsel der Feuerwehr-Verwaltungssoftware hat er die Pflege der Software sowie die Organisation der Eingaben übernommen und stand den Löschzügen immer als erster Ansprechpartner bei Fragen zur Verfügung.

Für seine 25-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr Borchen wurde Plöger im Jahr 2010 das Feuerwehrehrenzeichen in Silber verliehen. 2021 folgten das Feuerwehrehrenzeichen in Gold und das Feuerwehrehrenkreuz in Silber des Landes NRW. Plöger hat in seinen nunmehr fast 37 Jahren in der Feuerwehr maßgeblich zum Aufbau des Löschzuges Kirchborchen und der Feuerwehr Borchen beigetragen. Als aktives Mitglied bleibt er dem Löschzug Kirchborchen jedoch erhalten. Zudem ist er weiterhin als stellvertretender Vorsitzender im Verein der Feuerwehr Borchen tätig.

Während der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Borchen wurde die gesetzlich vorgegebene Anhörung der Feuerwehr durch den Bürgermeister Uwe Gockel in Anwesenheit des Kreisbrandmeisters Elmar Keuter durchgeführt. Später konnte dem Rat der Gemeinde Borchen offiziell der neue stellvertretende Leiter der Feuerwehr Borchen, Gerd Klute, vorgestellt werden, bevor er durch den Bürgermeister bestellt wurde.

Klute, der bereits seit mehreren Jahren als stellvertretender Löschzugführer im Löschzug Kirchborchen tätig ist und die Feuerwehr im Arbeitskreis Digitalfunk vertritt, wird in den kommenden sechs Jahren die Wehrführung unterstützen und Verantwortung für die Belange der gesamten Feuerwehr übernehmen.